Narkatia Chunav Result 2025 LIVE: नरकटिया विधानसभा, RJD का गढ़ बचाने की चुनौती, NDA और LJP से होगा महा मुकाबला!

Narkatia Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: नरकटिया विधानसभा सीट बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में आती है और यह सीट सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक मानी भी जाती है. इस सीट पर बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और आरजेडी-कांग्रेस गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा. हांलाकि, सबसे ज्यादा खास बात यह कि साल 2020 के चुनाव में आरजेडी ने जेडीयू उम्मीदवार को हराकर इस सीट को अपने नाम किया था. तो वहीं, दूसरी तरफ एलजेपी की उपस्थिति ने भी मुकाबले को प्रभावित किया था. साल 2015 से यह विधानसभा राष्ट्रीय जनता दल (RJD) का सबसे ज्यादा मजबूत गढ़ रही है.

शमीम अहमद: आरजेडी उम्मीदवार

विशाल कुमार: जेडीयू उम्मीदवार

