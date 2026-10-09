Nandigram Upchunav Result 2026 Live Updates: नंदीग्राम समेत कई सीटों पर उपचुनाव की मतगणना शुरू, किसके सिर सजेगा जीत का ताज?

Nandigram Bypoll 2026 Result Live | Nandigram By-Election Result 2026 Live Updates: पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे शुरू हो गई. 6 अक्टूबर को कड़ी सुरक्षा में मतदान हुआ था, जिसमें सेंट्रल फोर्स की 71 कंपनियां तैनात थीं. दोनों सीटों पर लगभग 78% वोटिंग हुई. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने 2026 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों जीते, लेकिन भवानीपुर सीट बरकरार रखी, जिससे उपचुनाव कराना पड़ा. BJP ने हसीरानी राठ को मैदान में उतारा है, जो अधिकारी के पूर्व सहयोगी चंद्रनाथ राठ की मां हैं, जिनकी 6 मई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. TMC की उम्मीदवार संचिता प्रधान डे के नाम वापस लेने के बाद कांग्रेस के मिलन प्रधान को ममता बनर्जी का समर्थन मिला है.

Nandigram Up Chunav Result 2026