Nandigram Upchunav Result 2026 Live Updates: नंदीग्राम समेत कई सीटों पर उपचुनाव की मतगणना शुरू, किसके सिर सजेगा जीत का ताज?

Nandigram Bypoll 2026 Result Live | Nandigram By-Election Result 2026 Live Updates: पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे शुरू हो गई. 6 अक्टूबर को कड़ी सुरक्षा में मतदान हुआ था, जिसमें सेंट्रल फोर्स की 71 कंपनियां तैनात थीं. दोनों सीटों पर लगभग 78% वोटिंग हुई. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने 2026 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों जीते, लेकिन भवानीपुर सीट बरकरार रखी, जिससे उपचुनाव कराना पड़ा. BJP ने हसीरानी राठ को मैदान में उतारा है, जो अधिकारी के पूर्व सहयोगी चंद्रनाथ राठ की मां हैं, जिनकी 6 मई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. TMC की उम्मीदवार संचिता प्रधान डे के नाम वापस लेने के बाद कांग्रेस के मिलन प्रधान को ममता बनर्जी का समर्थन मिला है.
Nandigram Upchunav Result 2026 Live Updates: असम में नागांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, जो प्रद्युत बोरदोलोई के जाने से खाली हुई थी. बोरदोलोई 2024 में कांग्रेस के टिकट पर इस सीट से जीते थे, लेकिन बाद में BJP में शामिल हो गए और हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में दिसपुर से जीते. BJP ने अब नागांव के पूर्व डिप्टी कमिश्नर देबाशीष शर्मा को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने बटाड्रोबा के पूर्व MLA सिबामोनी बोरा को मैदान में उतारा है. AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल के चुनाव लड़ने के फैसले ने चुनावी गणित में एक और बड़ा फैक्टर जोड़ दिया है.
Nandigram Upchunav Result 2026 Live Updates: बंगाल में नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती शुरू: अधिकारी.