Nalanda Chunav Result 2025 LIVE: नालंदा विधानसभा में जेडीयू का ‘गढ़’ बरकरार रहेगा या गठबंधन देगी कांटे की कड़ी टक्कर?

Nalanda Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: नालंदा को बिहार का सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक माना जाता है. नालंदा विधानसभा सीट पर बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और आरजेडी-कांग्रेस गठबंधन के बीच कांट की टक्कर देखने को मिलेगी. यह सीट पारंपरिक रूप से जेडीयू का गढ़ रही है, लेकिन साल 2015 में जेडीयू और बीजेपी के बीच महामुकाबला देखने को मिला था. इस बार गठबंधन की स्थिति की वजह से मुकाबला और भा ज्यादा रोचक हो गया है. जेडीयू के श्रवण कुमार इस सीट से लगातार 7 बार चुनाव जीत चुके हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं. उन्होंने साल 2020 में भी इस सीट पर भारी मतों से शानदार जीत हासिल किया था.

Nalanda Bihar Election Result 2025 LIVE Updates

कौशलेंद्र कुमार: कांग्रेस उम्मीदवार

श्रवण कुमार: जेडीयू उम्मीदवार