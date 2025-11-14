Muzaffarpur Chunav Result 2025 LIVE: मुजफ्फरपुर सीट पर मचेगा कोहराम, BJP-Congress में ‘महामुकाबला’

Muzaffarpur Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है. अब लोगों को बस रिजल्ट का इंतजार है. बिहार की मुजफ्फरपुर सीट पर सभी की नजरें टिकी हैं. मुजफ्फरपुर सीट पर इस बार पहले चरण में चुनाव हुआ था. मुजफ्फरपुर सीट से इस बार चुनावी रण में BJP की तरफ से रंजन कुमार और कांग्रेस की तरफ से बिजेंद्र चौधरी मैदान में है. इसके अलावा जन सुराज पार्टी ने मुजफ्फरपुर सीट से डॉ. ए के दास को टिकट थमाया है. इस बार मुजफ्फरपुर सीट BJP और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है. इस सीट पर कौन चल रहा है आगे और किसको हो रहा बड़ा नुकसान? यहां पर देखते रहें पल-पल का रुझान.

