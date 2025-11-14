Live

Muzaffarpur Chunav Result 2025 LIVE: मुजफ्फरपुर सीट पर मचेगा कोहराम, BJP-Congress में ‘महामुकाबला’

🕒 Updated: November 14, 2025 07:34:45 AM IST

Muzaffarpur Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है. अब लोगों को बस रिजल्ट का इंतजार है. बिहार की मुजफ्फरपुर सीट पर सभी की नजरें टिकी हैं. मुजफ्फरपुर सीट पर इस बार पहले चरण में चुनाव हुआ था. मुजफ्फरपुर सीट से इस बार चुनावी रण में BJP की तरफ से रंजन कुमार और कांग्रेस की तरफ से बिजेंद्र चौधरी मैदान में है. इसके अलावा जन सुराज पार्टी ने मुजफ्फरपुर सीट से डॉ. ए के दास को टिकट थमाया है. इस बार मुजफ्फरपुर सीट BJP और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है.  इस सीट पर कौन चल रहा है आगे और किसको हो रहा बड़ा नुकसान? यहां पर देखते रहें पल-पल का रुझान. 

Muzaffarpur_Bihar Election 2025
Muzaffarpur_Bihar Election 2025
Muzaffarpur Chunav Result 2025 LIVE: मुजफ्फरपुर सीट पर मचेगा कोहराम, BJP-Congress में होगा 'महामुकाबला'

Live Updates

  • 07:33 (IST) 14 Nov 2025

    मुजफ्फरपुर एक बेहद अहम सीट

    मुजफ्फरपुर सीट एक बेहद अहम सीट मानी जाती है. यहां मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है.

  • 19:07 (IST) 13 Nov 2025

    मुजफ्फरपुर सीट पर किसके बीच मुकाबला

    मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट से बीजेपी से रंजन कुमार, कांग्रेस से बिजेंद्र चौधरी और जन सुराज पार्टी से डॉ अमित कुमार दास चुनावी मैदान में हैं.

वेब स्टोरीज

शुक्रवार के दिन लक्ष्मी पूजा में पढ़ें ये चमत्कारी मंत्र,...

November 14, 2025

इन पौधे को लगाने से आता है गुड लक! खुलने...

November 14, 2025

चल रही शनि की ढैय्या से हो रहे हैं बर्बाद?...

November 14, 2025

क्या पैर पर पैर रखकर सोने से घटती है उम्र?...

November 13, 2025

एनर्जी बूस्ट करने के लिए गुड़ और तिल से बनाएं...

November 13, 2025

कश्मीर की वादियों में बसा है स्वर्ग से भी सुंदर...

November 13, 2025
Muzaffarpur Chunav Result 2025 LIVE: मुजफ्फरपुर सीट पर मचेगा कोहराम, BJP-Congress में ‘महामुकाबला’

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Muzaffarpur Chunav Result 2025 LIVE: मुजफ्फरपुर सीट पर मचेगा कोहराम, BJP-Congress में ‘महामुकाबला’
Muzaffarpur Chunav Result 2025 LIVE: मुजफ्फरपुर सीट पर मचेगा कोहराम, BJP-Congress में ‘महामुकाबला’
Muzaffarpur Chunav Result 2025 LIVE: मुजफ्फरपुर सीट पर मचेगा कोहराम, BJP-Congress में ‘महामुकाबला’
Muzaffarpur Chunav Result 2025 LIVE: मुजफ्फरपुर सीट पर मचेगा कोहराम, BJP-Congress में ‘महामुकाबला’