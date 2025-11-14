Live

Motihari Chunav Result 2025 LIVE: मोतिहारी विधानसभा पर मुकाबला ‘दिलचस्प’, बीजेपी, आरजेडी और जनसुराज के बीच जारी संघर्ष

🕒 Updated: November 14, 2025 06:27:42 AM IST

Motihari Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: मोतिहारी विधानसभा सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प बना हुआ है. आइए जानते हैं मोतिहारी विधानसभा सीट के प्रमुख उम्मीदवारों के बारे में.

Motihari Vidhan Sabha Chunav Result 2025 LIVE Updates

बीजेपी से प्रमोद कुमार, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) से देवा गुप्ता, जनसुराज पार्टी से  अतुल कुमार, निर्दलीय दिव्यांशु भारद्वाज, द प्लुरल्स पार्टी से सुशील कुमार, राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी से सिकंदर चौधरी, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) से फखरे आलम निर्दलीय दुखित राय और ब्रजबिहारी यादव निर्दलीय. मोतिहारी में बीजेपी और राजद के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जनसुराज पार्टी और अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों की उपस्थिति मुकाबले को और भी ज्यादा दिलचस्प बना रही है. 

बीजेपी उम्मीदवार: प्रमोद कुमार
आरजेडी उम्मीदवार: देवा गुप्ता

  • 15:18 (IST) 13 Nov 2025

