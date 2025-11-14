mokama Chunav Result 2025 LIVE: क्या अनंत सिंह को वीणा देवी देंगी मात? जानें मोकामा में किसकी होगी जीत

Bihar mokama Vidhan Sabha Election Result 2025 Vote Counting: बिहार चुनाव अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है. दो चरणों में बंपर वोटिंग के बाद अब बिहार की जनता रिजल्ट का इंतजार कर रही है. बिहार की हाई प्रोफाइट सीट मोकामा पर सबकी नजर है, यहां से जेडीयू के टिकट पर बाहुबली विधायक अनंत सिंह चुनाव लड़ते हैं. वहीं इस बार उनका सामना बिहार के बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी से हुआ है. वीणा देवी राजद से चुनावी मैदान में हैं. इस वजह से यह विधानसभा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है. इसके साथ ही इस चुनाव के दौरान ही मोकामा के दबंग नेता माने जाने वाले दुलारचंद यादव की हत्या हो गई थी, उसी मामले में अभी अनंत सिंह जेल में बंद हैं. अनंत सिंह न्यायिक हिरासत में होने के बावजूद उनके समर्थकों का जोश कम नहीं हुआ है. मोकामा की गलियों से लेकर चौक-चौराहों तक हर जगह एक ही चर्चा है “कौन जीतेगा मोकामा?”

Bihar Election 2025 Mokama Assembly constituency