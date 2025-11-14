Live

Mokama Chunav Result 2025 LIVE: क्या अनंत सिंह को वीणा देवी देंगी मात? जानें मोकामा में किसकी होगी जीत

🕒 Updated: November 14, 2025 07:35:46 AM IST
Bihar mokama Vidhan Sabha Election Result 2025 Vote Counting: बिहार चुनाव अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है. दो चरणों में बंपर वोटिंग के बाद अब बिहार की जनता रिजल्ट का इंतजार कर रही है. बिहार की हाई प्रोफाइट सीट  मोकामा पर सबकी नजर है, यहां से जेडीयू के टिकट पर बाहुबली विधायक अनंत सिंह चुनाव लड़ते हैं. वहीं इस बार उनका सामना बिहार के बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी से हुआ है. वीणा देवी राजद से चुनावी मैदान में हैं. इस वजह से यह विधानसभा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है. इसके साथ ही इस चुनाव के दौरान ही मोकामा के दबंग नेता माने जाने वाले दुलारचंद यादव की हत्या हो गई थी, उसी मामले में अभी अनंत सिंह जेल में बंद हैं. अनंत सिंह न्यायिक हिरासत में होने के बावजूद उनके समर्थकों का जोश कम नहीं हुआ है. मोकामा की गलियों से लेकर चौक-चौराहों तक हर जगह एक ही चर्चा है  “कौन जीतेगा मोकामा?”

Bihar Election 2025 Mokama Assembly constituency
Bihar Election 2025 Mokama Assembly constituency
mokama Chunav Result 2025 LIVE: क्या अनंत सिंह को वीणा देवी देंगी मात? जानें मोकामा में किसकी होगी जीत

Live Updates

  • 07:35 (IST) 14 Nov 2025

    Bihar mokama Vidhan Sabha Election Result 2025: इस बार कांटे की टक्‍कर

    Bihar mokama Vidhan Sabha Election Result 2025: मोकामा विधानसभा चुनाव हर बार की तरह इस बार भी सुर्खियों में है. यहां दो बाहुबलियों के बीच सीधी चुनावी टक्‍कर है. एक तरफ छोटे सरकार के नाम से चर्चित अनंत सिंह हैं तो दूसरी तरफ सूरजभान सिंह की पत्‍नी वीणा देवी मैदान में हैं. अब देखना दिलचस्‍प होगा कि इन दोनों में इस बार की चुनावी बाजी किनके हाथ लगती है.

  • 12:17 (IST) 13 Nov 2025

    Bihar mokama Vidhan Sabha Election Result 2025: 8 बजे शुरू होगी मतगणना, 8:30 बजे EVM की गिनती

    Bihar mokama Vidhan Sabha Election Result 2025: बिहार की सभी 243 सीटों के वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी. इसके पूरे इंतजाम कर दिए हैं. ईवीएम की गिनती सुबह 8:30 बजे शुरू होगी. इससे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी. चुनाव आयोग ने जारी किए एक बयान में कहा कि वोटों की गिनती 243 रिटर्निंग अफसरों की देखरेख में, उनके साथ तैनात 243 सुपरवाइजर्स और उम्मीदवारों या फिर उनके एजेंटों की मौजूदगी में कराई जाएगी.

वेब स्टोरीज

शुक्रवार के दिन लक्ष्मी पूजा में पढ़ें ये चमत्कारी मंत्र,...

November 14, 2025

इन पौधे को लगाने से आता है गुड लक! खुलने...

November 14, 2025

चल रही शनि की ढैय्या से हो रहे हैं बर्बाद?...

November 14, 2025

क्या पैर पर पैर रखकर सोने से घटती है उम्र?...

November 13, 2025

एनर्जी बूस्ट करने के लिए गुड़ और तिल से बनाएं...

November 13, 2025

कश्मीर की वादियों में बसा है स्वर्ग से भी सुंदर...

November 13, 2025
Mokama Chunav Result 2025 LIVE: क्या अनंत सिंह को वीणा देवी देंगी मात? जानें मोकामा में किसकी होगी जीत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Mokama Chunav Result 2025 LIVE: क्या अनंत सिंह को वीणा देवी देंगी मात? जानें मोकामा में किसकी होगी जीत
Mokama Chunav Result 2025 LIVE: क्या अनंत सिंह को वीणा देवी देंगी मात? जानें मोकामा में किसकी होगी जीत
Mokama Chunav Result 2025 LIVE: क्या अनंत सिंह को वीणा देवी देंगी मात? जानें मोकामा में किसकी होगी जीत
Mokama Chunav Result 2025 LIVE: क्या अनंत सिंह को वीणा देवी देंगी मात? जानें मोकामा में किसकी होगी जीत