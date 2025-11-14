mokama Chunav Result 2025 LIVE: क्या अनंत सिंह को वीणा देवी देंगी मात? जानें मोकामा में किसकी होगी जीत

Bihar mokama Vidhan Sabha Election Result 2025: मोकामा विधानसभा चुनाव हर बार की तरह इस बार भी सुर्खियों में है. यहां दो बाहुबलियों के बीच सीधी चुनावी टक्कर है. एक तरफ छोटे सरकार के नाम से चर्चित अनंत सिंह हैं तो दूसरी तरफ सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी मैदान में हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि इन दोनों में इस बार की चुनावी बाजी किनके हाथ लगती है.
Bihar mokama Vidhan Sabha Election Result 2025: बिहार की सभी 243 सीटों के वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी. इसके पूरे इंतजाम कर दिए हैं. ईवीएम की गिनती सुबह 8:30 बजे शुरू होगी. इससे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी. चुनाव आयोग ने जारी किए एक बयान में कहा कि वोटों की गिनती 243 रिटर्निंग अफसरों की देखरेख में, उनके साथ तैनात 243 सुपरवाइजर्स और उम्मीदवारों या फिर उनके एजेंटों की मौजूदगी में कराई जाएगी.