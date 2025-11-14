Mohiuddinnagar Chunav Result 2025 LIVE: मोहिनुद्दीननगर सीट पर बीजेपी और आरजेडी में ‘महामुकाबला’, क्या 2025 में बदलेंगे समीकरण?

Mohiuddinnagar Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: मोहिउद्दीननगर बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है, जिस पर वोटों की गिनती होने जा रही है. इस सीट पर बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और आरजेडी-कांग्रेस गठबंधन के बीच महा मुकाबला देखने को मिलेगा. साल 2020 में बीजेपी ने मोहिउद्दीननगर सीट पर जीत हासिल की थी. तो वहीं, साल 2015 में आरजेडी ने इस सीट पर जीत हासिल की थी. दोनों चुनावों में मुख्य मुख्य मुकाबला बीजेपी और आरजेडी के उम्मीदवारों राजेश कुमार सिंह और एज्या यादव के बीच रहा है.

Mohiuddinnagar Bihar Election Result

राजेश कुमार सिंह: बीजेपी उम्मीदवार

एज्या यादव: आरजेडी उम्मीदवार