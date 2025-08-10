Live

Modi in Bengaluru LIVE Update: ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे भारतीय तकनीक और मेक इन इंडिया का हाथ है-प्रधानमंत्री मोदी

🕒 Updated: Aug 10, 2025 | 5:00 PM IST

Modi in Bengaluru LIVE Update: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त, 2025 को बेंगलुरु के नम्मा मेट्रो की बहुप्रतीक्षित येलो लाइन को हरी झंडी दिखाई, जो आर.वी. रोड मेट्रो स्टेशन को बोम्मासंद्रा से जोड़ेगी। उन्होंने रागीगुड्डा मेट्रो स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, क्यूआर कोड-सक्षम टिकट वेंडिंग मशीनों का परीक्षण किया और इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए उद्घाटन सेवा में भी सवार हुए।

Modi in Bengaluru LIVE Update: ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे भारतीय तकनीक और मेक इन इंडिया का हाथ है-प्रधानमंत्री मोदी

  • 16:59 (IST) 10 Aug 2025

    Modi in Bengaluru LIVE Update: ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे भारतीय तकनीक और मेक इन इंडिया का हाथ: प्रधानमंत्री मोदी

    Modi in Bengaluru LIVE Update: प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय तकनीक और मेक इन इंडिया पहल की सराहना की।

  • 16:59 (IST) 10 Aug 2025

    Modi in Bengaluru LIVE Update: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत का नया चेहरा देखा: पीएम मोदी

    Modi in Bengaluru LIVE Update: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत का नया चेहरा देखा: पीएम मोदी

  • 16:57 (IST) 10 Aug 2025

    Modi in Bengaluru LIVE Update: राज्य मेट्रो पर 25,387 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है, केंद्र का हिस्सा 7,468.86 करोड़ रुपये: मुख्यमंत्री

    Modi in Bengaluru LIVE Update: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक बेंगलुरु मेट्रो पर केंद्र से ज़्यादा खर्च कर रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु मेट्रो पर राज्य के ज़्यादा खर्च पर ज़ोर दिया और प्रधानमंत्री मोदी से समान सहयोग का आग्रह किया।

  • 16:57 (IST) 10 Aug 2025

    Modi in Bengaluru LIVE Update: प्रधानमंत्री ने नम्मा मेट्रो-चरण 3 की आधारशिला रखी

    Modi in Bengaluru LIVE Update: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नम्मा मेट्रो चरण 3 की आधारशिला रखी। 44.8 किलोमीटर लंबी ऑरेंज लाइन ओआरआर के पश्चिमी हिस्से को जोड़ेगी और मगदी रोड तक विस्तारित होगी। इसका निर्माण कार्य 2029 तक पूरा होने की उम्मीद है, जिससे बेंगलुरु का मेट्रो नेटवर्क 222.2 किलोमीटर तक विस्तारित हो जाएगा।

  • 16:56 (IST) 10 Aug 2025

    Modi in Bengaluru LIVE Update: केंद्र और राज्य को विकसित भारत की दिशा में काम करना चाहिए-प्रधानमंत्री मोदी

    Modi in Bengaluru LIVE Update: पीएम मोदी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि कर्नाटक की प्रतिभा आत्मनिर्भर भारत के विजन का नेतृत्व करेगी। चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों ही जनता की सेवा में हैं। हमें मिलकर काम करना होगा और अपने नागरिकों की बेहतरी के लिए कदम उठाने होंगे।

    इस दिशा में सुधार ज़रूरी हैं। राज्य सरकारें जन विश्वास विधेयक 2.0, मिशन कर्मयोगी, आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम जैसे सुधारों पर विचार कर सकती हैं, जिन्हें केंद्र द्वारा लागू किया गया है।

    केंद्र और राज्य मिलकर विकसित भारत के अपने संकल्प को साकार करेंगे।

Modi in Bengaluru LIVE Update: ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे भारतीय तकनीक और मेक इन इंडिया का हाथ है-प्रधानमंत्री मोदी

