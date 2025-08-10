Modi in Bengaluru LIVE Update: ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे भारतीय तकनीक और मेक इन इंडिया का हाथ है-प्रधानमंत्री मोदी

Modi in Bengaluru LIVE Update: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त, 2025 को बेंगलुरु के नम्मा मेट्रो की बहुप्रतीक्षित येलो लाइन को हरी झंडी दिखाई, जो आर.वी. रोड मेट्रो स्टेशन को बोम्मासंद्रा से जोड़ेगी। उन्होंने रागीगुड्डा मेट्रो स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, क्यूआर कोड-सक्षम टिकट वेंडिंग मशीनों का परीक्षण किया और इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए उद्घाटन सेवा में भी सवार हुए।

