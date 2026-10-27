MLC Election Results 2026 LIVE: यूपी-बिहार समेत 4 राज्यों की 28 सीटों पर काउंटिंग शुरू; नतीजों पर टिकी सबकी नजरें

MLC Election Results 2026 Live: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक की लेजिस्लेटिव काउंसिल की 28 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे मंगलवार, 27 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे, और वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है. इन सीटों पर 23 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी.

MLC Election result 2026

महाराष्ट्र में पांच सीटों के लिए 182 उम्मीदवार

महाराष्ट्र में, पांच सीटों के लिए 182 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं. चुनावी लड़ाई तीन ग्रेजुएट चुनाव क्षेत्रों – पुणे, नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर, के साथ-साथ पुणे और अमरावती में मौजूद दो टीचर्स चुनाव क्षेत्रों में फैली हुई है.

कर्नाटक में कांग्रेस बनाम BJP-JD(S)

कर्नाटक में राज्य के 17 जिलों को कवर करते हुए चार लेजिस्लेटिव काउंसिल सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं. मुख्य राजनीतिक मुकाबला कांग्रेस और BJP-JD(S) NDA गठबंधन के बीच है. जिन चुनाव क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया जा रहा है, उनमें बेंगलुरु और नॉर्थ-ईस्ट टीचर्स चुनाव क्षेत्र, साथ ही वेस्ट और साउथ-ईस्ट ग्रेजुएट्स शामिल हैं.

UP में 11 सीटों पर काउंटिंग होगी

उत्तर प्रदेश में 11 सीटों पर चुनाव खत्म हो गए, 152 उम्मीदवार मैदान में हैं. चुनाव में पांच ग्रेजुएट और छह टीचर्स चुनाव क्षेत्रों में 14,81,310 रजिस्टर्ड वोटर्स शामिल थे. 72 जिलों में 2,697 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे. कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव को चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखा गया था. मुकाबले में मुख्य रूप से सत्ताधारी BJP और समाजवादी पार्टी के साथ-साथ कुछ इंडिपेंडेंट उम्मीदवार और पार्टी के बागी उम्मीदवार शामिल हैं.

इस बीच, HT की रिपोर्ट के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) ने सोमवार को आगरा टीचर्स चुनाव क्षेत्र से उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए दो साल में होने वाले चुनाव के दौरान ड्यूटी में लापरवाही और सुपरविज़न के काम में चूक के लिए छह सुपरवाइज़री अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड करने के साथ-साथ पांच पीठासीन अधिकारियों और 16 पुलिस कर्मियों के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई का आदेश दिया.