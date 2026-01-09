MI vs RCB WPL 2026 LIVE: आज से हो रहा है WPL के चौथे सीजन का आगाज, मुंबई और RCB होंगे आमने सामने; यहां देखें पल-पल का अपडेट

MI vs RCB WPL 2026 LIVE: महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2025 के ओपनिंग मैच में मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा. यह मुकाबला नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में आज शुक्रवार 9 जनवरी को शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली MI दो बार की विजेता और डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसका मुकाबला WPL की एकमात्र दूसरी टाइटल विनर टीम (RCB) से है.

कागजों पर मुंबई की टीम सबसे मजबूत

कागजों पर मुंबई की टीम सबसे मजबूत नजर आ रही है. इस टीम में भारत, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की कप्तान (हरमनप्रीत कौर, नेट साइवर-ब्रंट और हेले मैथ्यूज) शामिल हैं. नए सीजन से पहले MI ने अपनी ज्यादातर टीम को बरकरार रखा है, जिससे उनकी बैटिंग यूनिट काफी मजबूत दिख रही है. न्यूजीलैंड की अमेलिया केर, ऑस्ट्रेलिया की मिली इलिंगवर्थ और भारत की अमनजोत कौर के आने से टीम को अतिरिक्त मजबूती मिली है. गेंदबाजी की कमान शबनीम इस्माइल के हाथों में होने की उम्मीद है, जिसमें साइका इशाक उनका साथ देंगी.

खिताब का बचाव करने में नाकाम रही थी RCB

दूसरी ओर, RCB पिछले साल अपने खिताब का बचाव करने में नाकाम रही थी. इस बार उन्हें स्टार ऑलराउंडर एलिस पेरी की कमी खलेगी, जो निजी कारणों से WPL 2026 से बाहर हो गई हैं. उनकी जगह भारतीय ऑलराउंडर सायली साथगारे को ₹30 लाख में टीम में शामिल किया गया है. बल्लेबाजी में RCB के पास जॉर्जिया वोल, ग्रेस हैरिस, ऋचा घोष और नादिन डी क्लर्क जैसे बड़े नाम हैं. पेस अटैक की जिम्मेदारी लॉरेन बेल पर होगी, जिन्हें अरुंधति रेड्डी, पूजा वस्त्राकर और डी क्लर्क का साथ मिलेगा. वहीं स्पिन विभाग में राधा यादव, श्रेयांका पाटिल और ग्रेस हैरिस के विकल्प मौजूद हैं.