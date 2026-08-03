Manjalpur UpChunav Result 2026 Live Updates: मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव में मतगणना शुरू

Gujarat UpChunav Result Live Update: गुजरात के वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर 30 जुलाई को वोटिंग हुई. जिसके नतीजे आज यानी सोमवार (03 अगस्त, 2026) को आने वाले हैं. जिसको लेकर आज मतगणना होगी. मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है. ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन इस सीट पर बाजी मारते हैं. कांग्रेस की तरफ से भीखाभाई रबारी बीजेपी उम्मीदवार सतीश गोविंदभाई पटेल को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं. 30 जुलाई को हुए इस उपचुनाव की जरूरत वरिष्ठ बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री योगेश पटेल के निधन के बाद पड़ी थी. इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सतीश गोविंदभाई पटेल (वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद) और कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी (पार्टी के गुजरात उपाध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री) के बीच सीधा मुकाबला हुआ.
वोटिंग शांतिपूर्ण ढंग से हुई और 37.50 प्रतिशत मतदान हुआ, जो 2022 के गुजरात विधानसभा चुनावों में दर्ज 60.15 प्रतिशत मतदान से काफी कम है. वोटिंग 260 पोलिंग स्टेशनों पर कड़ी सुरक्षा के बीच हुई, जिसमें 100 प्रतिशत लाइव वेबकास्टिंग और सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था थी.कुल 2,19,494 मतदाता वोट डालने के योग्य थे, जिनमें 1,634 दिव्यांगजन, 85 वर्ष और उससे अधिक उम्र के 1,406 मतदाता और 100 वर्ष या उससे अधिक उम्र के 12 मतदाता शामिल थे. वोटिंग के दिन से पहले 107 मतदाताओं (जिनमें 90 वरिष्ठ नागरिक शामिल थे) ने चुनाव आयोग की होम वोटिंग सुविधा के जरिए अपने वोट डाले.
पंचशील विद्यालय के एक पोलिंग स्टेशन के बाहर आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच थोड़ी झड़प को छोड़कर वोटिंग काफी हद तक शांतिपूर्ण रही. पुलिस ने दखल दिया, भीड़ को हटाया और पुष्टि की कि वोटिंग बिना किसी रुकावट के जारी रही.
हालांकि इस नतीजे से गुजरात विधानसभा में बीजेपी के बहुमत पर कोई असर पड़ने की संभावना नहीं है, लेकिन बीजेपी के पारंपरिक गढ़ मांजलपुर में कांग्रेस के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए नतीजों पर करीबी नजर रखी जाएगी. यह निर्वाचन क्षेत्र वरिष्ठ बीजेपी नेता योगेश पटेल के उत्तराधिकारी को भी चुनेगा, जिन्होंने 36 साल के राजनीतिक करियर में लगातार आठ विधानसभा चुनाव जीतकर इस सीट का प्रतिनिधित्व किया था.
गुजरात के वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव में मतगणना शुरू हो चुकी है.
बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री योगेश पटेल के निधन के बाद मांजलपुर में चुनाव कराना जरूरी हो गया था.
मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर 30 जुलाई, 2026 को वोटिंग हुई थी. जिसको लेकर 37.50 प्रतिशत मतदान हुआ.
30 जुलाई को हुए इस उपचुनाव की जरूरत वरिष्ठ बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री योगेश पटेल के निधन के बाद पड़ी थी. इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सतीश गोविंदभाई पटेल (वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद) और कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी (पार्टी के गुजरात उपाध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री) के बीच सीधा मुकाबला हुआ.
गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती सोमवार सुबह 8 बजे वडोदरा के तय काउंटिंग सेंटर पर कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी.