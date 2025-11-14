Mahua Chunav Result 2025 LIVE: तेज प्रताप की परीक्षा आज, क्या महुआ में सजेगा इनके सिर पर ताज, मुकाबला कांटे का!

Mahua Bihar Election Result 2025 LIVE Updates: बिहार की हाई-प्रोफाइल महुआ विधानसभा सीट पर आज (14 नवंबर) सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है. लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव और राजद के मौजूदा विधायक डॉ. मुकेश रोशन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है. एनडीए उम्मीदवार लोजपा (रामविलास) के संजय सिंह के मैदान में उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है. तेज प्रताप अपनी राजनीतिक साख बचाने की जद्दोजहद में हैं, जबकि मुकेश रोशन को राजद संगठन और यादव वोट बैंक का मजबूत समर्थन हासिल है.