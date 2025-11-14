Maharajganj Chunav Result 2025 LIVE: विशाल कुमार जयसवाल और हेम नारायण साह के बीच कांटे की टक्कर, किसकी होगी जीत?

Maharajganj Vidhan Sabha Chunav Result 2025 LIVE Updates: बिहार विधानसभा चुनाव में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है. हर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार जीत की होड़ में लगे हुए हैं. इस रेस में कौन जीतेगा इसका फैसला आज हो जाएगा. बात करें महाराजगंज सीट की तो यहां से महागठबंधन में RJD की ओर से विशाल कुमार जयसवाल उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं और NDA में JDU की ओर से हेम नारायण साह जेडीयू उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं.

