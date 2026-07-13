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खूबसूरत युवतियों के प्यार का इजहार करते ही वह हो जाता था ‘हैवान’, एक के साथ तो…

Indore News : इंदौर का युवक खुद को हिंदू संगठन बजरंग दल का पदाधिकारी बताकर हिंदू युवतियों को जाल में फंसा लेता था. फिर उनके साथ गलत काम करता था.

By: JP Yadav | Published: July 13, 2026 5:32:01 AM IST

खूबसूरत युवतियों के प्यार का इजहार करते ही वह हो जाता था 'हैवान', एक के साथ तो...
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मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से लव जिहाद का मामला सामने आया है. शहर में सक्रिय हिंदू सगंठन के कार्यकर्ताओं ने शक होने पर एक युवक को पकड़ा उससे पूछताछ की तो चौंकाने वाला मामला सामने आया. पूछताछ में युवक ने खुलासा किया कि वह बजरंग दल का पदाधिकारी बनकर खूबसूरत युवतियों को अपने जाल में फंसाता था.  पूरी तरह से विश्वास में लेने के बाद वह उनके साथ संबंध भी बनाता था. मुस्लिम युवक का असली नाम फरहान है. मिली शिकायत के आधार पर एमजी रोड पुलिस ने आरोपी फरहान शाह के खिलाफ बीएनएस और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत एफआइआर दर्ज की है और आगे की जांच की जा रही है. 

वीडियो वायरल करने की देता था धमकी

जांच के दौरान उसके मोबाइल फोन से कईं लड़कियों के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो मिले हैं, जो उसने वीडियो कॉल कर रिकॉर्ड किए थे. बताया जा रहा है कि उसने आधा दर्जन से अधिक युवतियों को के साथ संबंध बनाए हैं. इसके साथ ही इस दौरान की फोटो और चुपके से वीडियो बना लिए. इसके बाद वीडियोज और तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर फरहान युवतियों को ब्लैकमेल भी करता था. वह युवतियों से संबंध बनाने के साथ उनसे पैसे भी वसूलता था. फरहान ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया कि वह हिंदू संगठन बजरंग दल का पदाधिकारी बनकर हिंदू युवतियों को जाल में फंसा लेता था. उसके मोबाइल भोन में कईं खूबसूरत लड़कियों के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो मिले हैं, जो उसने चुपके से बना लिए. फरहान इंदिरा नगर देवास का रहने वाला है. 

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चैट करने के दौरान युवती को बनाया शिकार

पुलिस पूछताछ में फरहान ने बताया कि एक खूबसूरत युवती के साथ उसने हिंदू संगठन का पदाधिकारी बताकर दोस्ती की. आरोपी फरहान की स्नैपचेट के जरिये युवती से दोस्ती हुई थी.  फरहान ने खुद का नाम गोलू सोलंकी नाम बताया और युवती से मोबाइल फोन पर चैट करने लगा.  फरहान शनिवार (11 जूलाई) को गांधी हॉल के गार्डन में आया, कुछ देर बातचीत करने के दौरान युवती के साथ अश्लील हरकतें करने लगा. इसी दौरान उसके मोबाइल फोन पर किसी का कॉल आया और उसने अपना नाम फरहान बताया. यह सुनते ही युवती के होश उड़ गए. युवती गुस्सा गई तो फरहान घबरा गया और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगा.

बजरंग दल के कार्ड पर नाम लिखा था- गोलू फकीर

इस पर युवती ने हिंदू संगठन के पदाधिकारी तन्नू शर्मा की मदद ली और आरोपित को पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया. तन्नू शर्मा की मानें तो फरहान के मोबाइल फोन में कईं लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं.  एक युवती के मुताबिक, फरहान जबरदस्ती कर वीडियो कॉल पर उनसे आपत्तिजनक बातें करता था. वह धोखे में रख कर उनके वीडियो रिकॉर्ड कर लेता था. इस दौरान जब तलाशी ली गई तो फरहान के पास से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्ड मिला. उसमें गोलू फकीर नाम लिखा है. रोचक की बात यह है कि दायित्व में हराम का खाना लिखा हुआ है.

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Tags: MP News
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