चलती कार से कूदी महिला, जोर-जोर से लगाई गुहार- मुझे बचा लो...टीकमगढ़ का वीडियो वायरल

दीपक अग्रवाल की रिपोर्ट, Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश के टीकमगढ शहर के अस्पताल चौक चौराहे पर गुरुवार दोपहर खूब बवाल हुआ. दरअसल यहां एक महिला चलती कार से कूद गई और चिल्ला-चिल्ला बोलने लगी- मुझे बचा लो। ये आदमी मेरा शोषण कर रहा है। ऐसा कहकर वो मदद की गुहार लगाने लगी। सड़क पर चल रहे राहगीरों ने महिला को उठाया और मामले को समझने की कोशिश की। इस बीच कार चालक आगे बढ़ गया। हालांकि इस पूरे मामले का वीडियो खूब वायरल हो रहा है।

महिला कोतवाली गई पर शिकायत नहीं की

बताया जा रहा है कि गुरुवार दोपहर को एक स्लेटी कलर की कार अस्पताल चौक के पास से गुजर रही थी तभी जब गाड़ी की रफ्तार थोड़ी धीमी थी तो कार में बैठी महिला नीचे कूद गई। इस दौरान कार चालक ने भी कार रोक दी। लेकिन महिला चिल्लाने लगी- भाई साहब हमें बचा लो…हमें बचा लो।मेरी हाथ जोड़कर विनती है इस आदमी से हमें बचा लो। इस आदमी ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। इतना कहते हुए महिला जोर-जोर से रोने लगी।

राहगीरों ने कार चालक को गाड़ी साइड में लगाने को कहा लेकिन वो आगे बढ़ गया।

महिला काफी भयभीत दिखाई दे रही थी। महिला ने रोते हुए कहा- ये आदमी मुझसे झूठ बोल कर मेरा फायदा उठाता रहा। इसके कहने पर मैंने मकान बनवाया और ये तीन साल से वहां किराए पर रह रहा है। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। महिला पास के ही बुढेरा की रहने वाली है लेकिन उसका नाम पता नहीं चल सका है। बताया जा रहा है कि महिला को लोगों ने कोतवाली तक पहुंचाया लेकिन उसने वहां कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई और वापस चली गई। कोतवाली पुलिस का कहना है कि महिला ने रिपोर्ट लिखाने से मना कर दिया है। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

