Home > मध्य प्रदेश > चलती कार से कूदी महिला, जोर-जोर से लगाई गुहार, मुझे बचा लो…टीकमगढ़ का वीडियो वायरल

चलती कार से कूदी महिला, जोर-जोर से लगाई गुहार, मुझे बचा लो…टीकमगढ़ का वीडियो वायरल

Madhya Pradesh: टीकमगढ़ का वीडियो वायरल टीकमगढ शहर के अस्पताल चौक चौराहे पर गुरुवार दोपहर खूब बवाल हुआ. दरअसल यहां एक महिला चलती कार से कूद गई और चिल्ला-चिल्ला बोलने लगी- मुझे बचा लो. ये आदमी मेरा शोषण कर रहा है. ऐसा कहकर वो मदद की गुहार लगाने लगी।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: August 29, 2025 08:59:55 IST

चलती कार से कूदी महिला, जोर-जोर से लगाई गुहार- मुझे बचा लो...टीकमगढ़ का वीडियो वायरल
चलती कार से कूदी महिला, जोर-जोर से लगाई गुहार- मुझे बचा लो...टीकमगढ़ का वीडियो वायरल

दीपक अग्रवाल की रिपोर्ट, Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश के टीकमगढ शहर के अस्पताल चौक चौराहे पर गुरुवार दोपहर खूब बवाल हुआ. दरअसल यहां एक महिला चलती कार से कूद गई और चिल्ला-चिल्ला बोलने लगी- मुझे बचा लो ये आदमी मेरा शोषण कर रहा हैऐसा कहकर वो मदद की गुहार लगाने लगीसड़क पर चल रहे राहगीरों ने महिला को उठाया और मामले को समझने की कोशिश की इस बीच कार चालक आगे बढ़ गया हालांकि इस पूरे मामले का वीडियो खूब वायरल हो रहा है

महिला कोतवाली गई पर शिकायत नहीं की

बताया जा रहा है कि गुरुवार दोपहर को एक स्लेटी कलर की  कार अस्पताल चौक के पास से गुजर रही थी तभी जब गाड़ी की रफ्तार थोड़ी धीमी थी तो कार में बैठी महिला नीचे कूद गई इस दौरान कार चालक ने भी कार रोक दी लेकिन महिला चिल्लाने लगी- भाई साहब हमें बचा लो…हमें बचा लोमेरी हाथ जोड़कर विनती है इस आदमी से हमें बचा लो इस आदमी ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी इतना कहते हुए महिला जोर-जोर से रोने लगी
राहगीरों ने कार चालक को गाड़ी साइड में लगाने को कहा लेकिन वो आगे बढ़ गया

उत्तराखंड में बादल फटने से भीषण तबाही, मलबे में फंसे कई लोग, सीएम धामी ने जताया दुख

महिला कोतवाली गई पर शिकायत नहीं की 

महिला काफी भयभीत दिखाई दे रही थीमहिला ने रोते हुए कहा- ये आदमी मुझसे झूठ बोल कर मेरा फायदा उठाता रहा इसके कहने पर मैंने मकान बनवाया और ये तीन साल से वहां किराए पर रह रहा है इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दीमहिला पास के ही बुढेरा की रहने वाली है लेकिन उसका नाम पता नहीं चल सका है बताया जा रहा है कि महिला को लोगों ने कोतवाली तक पहुंचाया लेकिन उसने वहां कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई और वापस चली गई कोतवाली पुलिस का कहना है कि महिला ने रिपोर्ट लिखाने से मना कर दिया हैफिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है

पत्नी की अय्याशी पर एक और पति की चढ़ी बलि, गैर मर्द के साथ रील बनाना पड़ा भारी

Tags: Madhya Pradeshmadhya pradesh newsviral girlViral News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुगल सम्राट के अनसुने राज, जिन्हें सुनकर आपकी भी आँखें...

August 29, 2025

क्या आप भी बनाते हैं Aluminium के बरतनों में खाना,...

August 29, 2025

बारिश में मक्खियों से छुटकारा पाने के आसान नुस्खे

August 29, 2025

अपनी त्वचा से हटाए जलने व दाग धब्बो से निशान,...

August 29, 2025

कद्दू के बीज को खाने के 5 गजब के फायदे

August 28, 2025

बिना जिम, किए घटाना है वजन? तो ये 6-6-6 रूल...

August 28, 2025
चलती कार से कूदी महिला, जोर-जोर से लगाई गुहार, मुझे बचा लो…टीकमगढ़ का वीडियो वायरल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

चलती कार से कूदी महिला, जोर-जोर से लगाई गुहार, मुझे बचा लो…टीकमगढ़ का वीडियो वायरल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

चलती कार से कूदी महिला, जोर-जोर से लगाई गुहार, मुझे बचा लो…टीकमगढ़ का वीडियो वायरल
चलती कार से कूदी महिला, जोर-जोर से लगाई गुहार, मुझे बचा लो…टीकमगढ़ का वीडियो वायरल
चलती कार से कूदी महिला, जोर-जोर से लगाई गुहार, मुझे बचा लो…टीकमगढ़ का वीडियो वायरल
चलती कार से कूदी महिला, जोर-जोर से लगाई गुहार, मुझे बचा लो…टीकमगढ़ का वीडियो वायरल
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?