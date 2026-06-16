गले में बांधी जंजीर, खंभे से बांधकर गर्म सरिये से जलाया, पति ने हैवानियत की हदें कीं पार

MP Crime News: मध्य प्रदेश के राजगढ़ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पति ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं. उसने अपनी पत्नी को खंभे से बांधकर पीटा. इसके बाद उसके गले में जंजीर बांधी और गर्म सरिये से जलाया. उसे लगभग 24 घंटों तक लोहे की जंजीर में बाधकर खंभे से बांधकर रखा और बार-बार पीटा. महिला ने किसी तरह से खुद को वहां से बचाया और पैदल चलते हुए पुलिस के पास पहुंची.

महिला के गले में थी चेन

महिला 6 किलोमीटकर तक पैदल चलकर थाने पहुंची. थाने में पुलिस टीम उसे देखकर हैरान हो गई क्योंकि थाने पहुंची महिला के गले में लोहे की चेन पड़ी थी और उसमें ताला लगा हुआ था. उसके शरीर पर काफी चोट के निशान थे और उसके पैर में कांटे छिदे थे. महिला ने अपनी जो आपबीती सुनाई, उसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए. पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है.

24 घंटे तक खंभे में बंधी रही महिला

महिला मंगीबाई तंवर ने पुलिस को बताया कि वो लगभग 24 घंटे तक अपने घर के खंभे बंधी रही. उसके पति सरदार सिंह तंवर ने उसके साथ काफी मारपीट की. उसने बताया कि 10 जून की शाम उसका पति शराब पीकर घर लौटा था. उसने रात को खाना खाया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. जब महिला ने इसका विरोध किया, तो वो बाहर से एक छड़ी ले आया और उसने बेरहमी से महिला को पीटा.उसे लाठी और थप्पड़-घूंसों से भी मारा.

ये भी पढ़ें: फुटबॉल कोच निकला हैवान! 17 साल की लड़की को करियर बनाने का दिखाया सपना, फिर 3 साल तक किया दुष्कर्म

पत्नी के साथ की ये यातनाएं

उसने पुलिस थाने आने की कोशिश की और घर से चुपचाप निकल गई. उसका पति उसे रास्ते में मिल गया और घर वापस ले गया. उसने घर ले जाकर फिर से मारपीट की. उसके पति ने लोहे की जंजीर गर्दन में बांध दी और उसका सिर खंभे से बांधकर ताला लगा दिया. इतने से भी उसका मन नहीं भरा, तो उसने गैस स्टोव पर लोहे की सरिया गर्म करके उसे जलाया. उसकी कमर, कूल्हे और दाहिनी जांघ पर जलने के निशान थे. उसने लोगों से मदद मांगी लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया. उसके पति ने उसे 24 घंटों तक घर में बंद करके रखा.

जंजीर खोलकर थाने पहुंची महिला

महिला ने किसी तरह से लोहे की जंजीर को खोलकर खुद को आजाद किया और उसका पति पंचायत के लिए लोगों को बुलाने गया था. इसी बीच महिला घर से निकली और रात के अंधेरे में पैदल चलते हुए पुलिस स्टेशन पहुंची. रास्ते में उसे देखने वाले लोग पागल समझ रहे थे. रास्ते में एक राहगीर ने उसे खाने को दिया. रात लगभग 10 बजे महिला खिचलीपुर थाने पहुंची और रोने लगी. उसने पुलिस को पूरी कहानी बताई.

पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस ने महिला की जंजीरों को हटाया और उसे मेडिकल के लिए भेजा. पुलिस ने बताया कि उसके शरीर पर चोट और जलने के काफी निशान थे. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर केस दर्ज कर लिया. पुलिस टीम ने गांव पहुंचकर आरोपी पति को भी गिरफ्तार कर लिया.

ये भी पढ़ें: प्लॉट खरीदने के बहाने होटल बुलाया, नशीला जूस पिलाकर किया यौन शोषण, महिला ने लगाए धर्म परिवर्तन की कोशिश के गंभीर आरोप