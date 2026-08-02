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रीवा में पति, मुंबई और पंजाब में बनाए 2’प्रेमी’ सहेली के घर आई तो महिला के साथ कैसे हो गया नदी किनारे कांड?

Madhya Pradesh Crime: गैरमर्दों के साथ सालों तक रही पत्नी को सबक सिखाने के लिए युवक ने दोस्त की मदद से हमला कर दिया. इसके लिए खौफनाक साजिश रच डाली.

By: JP Yadav | Published: August 2, 2026 6:30:03 PM IST

Madhya Pradesh Crime: रीवा में पति, मुंबई और पंजाब में बनाए 2'प्रेमी' सहेली के घर आई तो महिला के साथ कैसे हो गया नदी किनारे कांड?
Madhya Pradesh Crime: रीवा में पति, मुंबई और पंजाब में बनाए 2'प्रेमी' सहेली के घर आई तो महिला के साथ कैसे हो गया नदी किनारे कांड?


Madhya Pradesh Crime: मध्य प्रदेश के रीवा में लव, बेवफाई और पति की दरिंदगी का मामला सामने आया है. युवक से टूटकर प्यार करने वाली युवती ने शादी तो की, लेकिन जल्द ही पति से भी अनबन शुरू हो गई. 2 साल के भीतर या कहें तो 1 साल बाद पति को छोड़कर मुंबई (महाराष्ट्र) और पंजाब में किसी गैर मर्द के साथ रही. 3 साल बाद वापस लौटी और सहेली के घर रुकी पत्नी वापस इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) जाने लगी तो पति ने खोफनाक साजिश रच डाली. फिलहाल पत्नी का गंभीर हालत में इलाज चल रहा है. 

4 साल पहले की थी लव मैरिज  

पूरा मामला रीवा की सोहागी थाना अंतर्गत आने वाले शंकरगढ़ का है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, युवती काम के सिलसिले में युवक से मिलती थी. मेल-मुलाकात के दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर एक-दूसरे से प्यार हो गया. वर्ष 2022 में ही दोनों ने शादी कर ली. एक साल के भीतर बच्चा भी हो गया. 

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एक साल बाद ही परिवार में बढ़ी टेंशन

शादी के एक साल के बाद ही पति-पत्नी के बीच अनबन शुरू हो गई. पति ने अनबन के दौरान कई बार पत्नी की पिटाई भी की. आखिरकार दोनों ने एक-दूसरे से अलग रहने का फैसला ले लिया.

मुंबई चली गई पत्नी

बताया जा रहा है कि एक दिन पति और बच्चे को छोड़ कर पत्नी मुंबई चली गई. वह इस दौरान किसी गैरमर्द के साथ मुंबई में रही. यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वह गैरमर्द के साथ लिव इन में रही. इस दौरान दोनों के बीच संबंध भी बने.  कुछ महीनों बाद उसने मुंबई छोड़ दिया. कहा जा रहा है कि महिला के उस पुरुष से भी संबंध खराब होने लगे तो उसने उसे छोड़ दिया. 

पंजाब में भी रही कुछ साल

मुंबई से पंजाब पहुंची तो महिला कई साल तकर यहीं पर रही. पिछले महीने महिला 16 जुलाई, 2026 को शंकरगढ़ अपने गांव आई थी, जहां पर उसका बचपन बीता था. इस दौरान पति के घर ना जाकर वह अपनी सहेली के यहां रुकी हुई थी. पति इसलिए कि दोनों के बीच विधिवत तलाक अब तक नहीं हुआ है.

यह भी पढ़ें: थाने में आई खूबसूरत युवती पर फिदा हो गया शादीशुदा SI, फिर कार में कर दिया कांड! पीड़िता ने रो-रोकर बताया दर्द

इस बीच उसे दिन उसे जाना था उसी रोज वह अपने पति के घर (28 जुलाई) शाम करीब 7.30 बजे गई. बच्चे से मिलने के बाद वह रेलवे स्टेशन से पंजाब के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए जाने लगी. देरी होने से उसकी ट्रेन छूट गई. यह जानकारी पति को लगी तो उसने खौफनाक साजिश रच ली. 

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Tags: Madhya Pradesh
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