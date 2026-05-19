Home > मध्य प्रदेश > Dwarka Prasad Mishra CM Story: कौन थे द्वारका प्रसाद मिश्र, 249 रुपये और 72 पैसे के चक्कर में चली गई मुख्यमंत्री की कुर्सी

Dwarka Prasad Mishra CM Story: कौन थे द्वारका प्रसाद मिश्र, 249 रुपये और 72 पैसे के चक्कर में चली गई मुख्यमंत्री की कुर्सी

Dwarka Prasad Mishra: मध्य प्रदेश के चाणक्य कहे जाने वाले द्वारका प्रसाद मिश्र (Dwarka Prasad Mishra) को कमल नारायण शर्मा ने ऐसा झटका दिया, जो जीवन भर उन्हें याद रहा.

By: JP Yadav | Published: May 19, 2026 6:08:35 PM IST

dwarka prasad mishra : 249.72 रुपये ने कैसे दूर कर दी सीएम की कुर्सी
dwarka prasad mishra : 249.72 रुपये ने कैसे दूर कर दी सीएम की कुर्सी


Dwarka Prasad Mishra CM Story: मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं में शुमार कट्टर कांग्रेसी द्वारका प्रसाद मिश्र (डीपी मिश्र) (Dwarka Prasad Mishra) की कहानी बड़ी ही रोचक है. कांग्रेस  के रंग में रंगे डीपी मिश्र ने वर्ष 1951 में पंडित जवाहर लाल नेहरू की चीन और पाकिस्तान को लेकर बनाई नीतियों के विरोध में उन्होंने कांग्रस ही छोड़ दी थी. वर्ष 1963 में इंदिरा गांधी के हस्तक्षेप के बाद उनकी कांग्रेस पार्टी में वापसी हुई. इस स्टोरी में हम उनके बारे में बताएंगे रोचक किस्सा जब सिर्फ 249 रुपये और 72 पैसे के चक्कर में वह मुख्यमंत्री के पद से चूक गए.

12 साल बाद वापस आए तो मिला सीएम पद

द्वारका प्रसाद मिश्र के कद और आम जनता में लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 12 साल बाद कांग्रेस में उनकी शानदार वापसी हुई थी. दरअसल, अक्टूबर, 1963 में कांग्रेस का कामराज प्लान आया. ऐसे में मंडलोई को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी. ऐसे में फिर से कैलाशनाथ काटजू को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी करीब-करीब पूरी हो चुकी थी. वहीं,   चाणक्य डीपी मिश्र (द्वारका प्रसाद मिश्र) ने राजनीति की ऐसी चाल चली कि कैलाशनाथ  काटजू का नाम कट गया. इसके बाद शपथ ली डीपी मिश्र ने.

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विजयाराजे सिंधिया के सामने भी नहीं झुकते थे डीपी मिश्र

वह चार साल तक बतौर मुख्यमंत्री अपनी धमक दिखाते रहे. दरअसल डीपी मिश्र अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते थे. वर्ष 1967 का चुनाव जीतकर डीपी मिश्र एक बार फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार किस्मत कुछ और ही खेल खेलने वाली थीं. कुछ ही महीनों मुख्यमंत्री रहने के बाद राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने 36 विधायकों को तोड़कर द्वारका प्रसाद की सरकार को गिरा दिया. इसके बाद गोविंद नारायण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी. इसके बाद कूटनीतिक दांव-पेंच चलकर चाणक्य मिश्र ने 19 महीने में संविद किला ढहा दिया. सरकार गिरी तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई. इसमें मुख्यमंत्री के लिए डीपी मिश्र के नाम पर मुहर लगी.

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जरा सी चूक ने छीन लिया सीएम पद

मध्य प्रदेश में वर्ष 1967 का चुनाव जीतकर डीपी मिश्र ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाली, लेकिन कुछ ही महीनों बाद राजमाता ने 36 विधायकों को तोड़कर द्वारका प्रसाद की सरकार गिरा दी.सरकार गिरते ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री के लिए मिश्र के नाम का प्रस्ताव दिया गया.  इसके बाद चुनावी खर्च को लेकर अदालत में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर यह फैसला आया कि डीपी मिश्र ने चुनाव में निर्धारित खर्च सीमा से 249 रुपये 72 पैसे ज्यादा खर्च किए थे. अब पीडी मिश्र को छह साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दे दिया था. यह याचिका कमल नारायण शर्मा ने लगाई थी.

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Tags: home-hero-pos-2Madhya pradesh Politics
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