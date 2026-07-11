कौन हैं नरोत्तम मिश्रा? दतिया उपचुनाव में बीजेपी ने क्यों काटा टिकट, चौंकाने वाली वजह कर देगी हैरान

Narottam Mishra: मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा चुनाव में होने वाले उपचुनाव से पहले एक नाम खूब चर्चा में हैं. जो मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का है. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों? तो चलिए पूरा मामला समझते हैं. दरअसल, पूरा मामला यह है कि बीजेपी आलाकमान ने उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं देकर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. चुनाव आयोग द्वारा दतिया में उपचुनाव की घोषणा के बाद से ही नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थकों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी.

बताया जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा ने नामांकन पत्र भी खरीद लिए थे, लेकिन बीजेपी ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया. क्योंकि बीजेपी ने दतिया से आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार बना दिया. जिसके बाद नरोत्तम मिश्रा को जबरदस्त झटका लगा.

कौन हैं नरोत्तम मिश्रा

नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं. जिनका जन्म 15 अप्रैल, 1960 को ग्वालियर में हुआ था. अपने करियर की शुरुआत में वो भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े. इसके बाद उन्होंने 1998 में ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय से एम.ए. और पीएचडी की डिग्री हासिल की. उन्होंने ग्वालियर में छात्र संघ के सचिव के रूप में काम किया. उनकी क्षमता को देखते हुए बीजेपी ने 1990 में उन्हें डबरा से मैदान में उतारा और वे चुनाव जीत गए. इसके बाद वे 1998 और 2003 में भी डबरा से जीते.

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दतिया से बनाया उम्मीदवार

एक अहम मोड़ तब आया जब परिसीमन प्रक्रिया के बाद डबरा एक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र बन गया. तब बीजेपी ने उन्हें पड़ोसी जिले दतिया भेजा और वहां से पार्टी का टिकट दिया. उन्होंने 2008 और 2018 के बीच दतिया से लगातार तीन चुनाव जीतकर अपना दबदबा कायम किया. उन्हें हमेशा जमीनी स्तर के नेता और एक कुशल वक्ता के तौर पर देखा जाता रहा है. विधायक रहने के अलावा उन्होंने बाबूलाल गौर से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक के मंत्रिमंडल में मंत्री पद संभाले. उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार में गृह, कानून और विधायी कार्य, संसदीय कार्य और जेल जैसे अहम विभाग संभाले.

क्यों कटा टिकट?

मीडिया रिपोर्टों के हवाले से सामने आ रही जानकारी के अनुसार, दतिया में नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ स्थानीय स्तर पर काफी नाराजगी और सत्ता-विरोधी भावना थी और बीजेपी कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती थी. चूंकि नरोत्तम डबरा से थे, इसलिए उन पर बाहरी उम्मीदवार होने का आरोप भी लगा.इसी वजह से बीजेपी ने इस बार आशुतोष तिवारी पर दांव लगाने का फैसला किया.

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