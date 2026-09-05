Who is Bittu Tabahi: कौन हैं बिट्टू तबाही? जिन्होंने अकेले दम पर अजनार नदी को किया साफ, विदेश से मिल रहे नौकरी के ऑफर

Who is Bittu Tabahi: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नाम काफी चर्चा का विषय बना हुआ है. वो कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश (MP News) के राजगढ़ जिले का सुरेंद्र सिंह चौधरी उर्फ बिट्टू तबाही है. जिनके कारनामे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे. इस 20 साल के लड़के ने अकेले दम पर करीब 7 महीने में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा में स्थित प्रदूषित अजनार नदी को साफ कर दिया. इसके देश-प्रदेश और विदेश में इसकी चर्चा हो रही है.

इतना ही नहीं नीदरलैंड की एक संस्था ने उन्हें काम करने का ऑफर तक दे दिया है. बिट्टू तबाही उस वक्त चर्चा में आए जब उन्होंने इंस्टाग्राम पर अजनार नदी पहले और बाद की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए. बताया जा रहा है कि उन्होंने 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) अजनार नदी की सफाई का काम शुरू किया और तब तक अकेले ही काम करते रहे जब तक कि स्थानीय नगर निगम ने उनकी कोशिशों पर ध्यान नहीं दिया और मदद के लिए आगे नहीं आया.

कौन हैं सुरेंद्र सिंह चौधरी उर्फ बिट्टू तबाही?

सुरेंद्र सिंह चौधरी उर्फ बिट्टू तबाही मध्य प्कदेश के राजगढ़ जिले के ब्वावरा के रहने वाले हैं और बीएससी के छात्र हैं. वह नदी की सफाई के काम को रिकॉर्ड कर इंस्टाग्राम पर अपलोड करते रहते हैं. इस सफाई से जुड़े कई वीडियो उन्होंने शेयर किए हैं. फुटेज में उन्हें नदी में जमा प्लास्टिक, काई और अन्य कचरे को साफ करते हुए देखा जा सकता है और अक्सर वह यह काम बिना किसी मदद के करते थे. बताया जाता है कि उन्होंने जनवरी में यह मुहिम शुरू की थी और तब से नदी के कई हिस्सों को साफ और बेहतर बनाया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर KR टॉक्स ने बताया कि चौधरी ने अब तक इस काम पर लगभग 30 हजार रुपये खर्च किए हैं.







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मशीन बनाने के बारे में सोचा था

चौधरी ने शुरू में कचरा हटाने के लिए एक मशीन बनाने के बारे में सोचा था, लेकिन उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे. उन्होंने समाचार एजेंसी ANI को बताया कि फिर जब 26 जनवरी आई तो मुझे लगा कि कुछ सार्थक करने के लिए यह एक अच्छा दिन है, तब से मैं रूका नहींं और लगातार काम करता रहा. उन्होंने आगे कहा कि मैंने अकेले शुरुआत की थी. जब नगर निगम ने देखा कि मैं क्या कर रहा था और फिर मदद की पेशकश की.

ब्यावरा नगर निगम भी मुहिम में हुआ शामिल

बाद में ब्यावरा नगर निगम भी इस मुहिम में शामिल हो गया और नदी से बड़ी मात्रा में कचरा और पॉलीथीन हटाने के लिए JCB और पोकलेन मशीनों का इस्तेमाल किया. अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के ज़रिए चौधरी ने उन लोगों के बारे में भी बात की है जिन्होंने सवाल उठाया था कि क्या एक व्यक्ति कोई बदलाव ला सकता है. अब उनका कहना है कि उन्होंने जो काम किया है, वह दिखाता है कि जब कोई व्यक्ति कार्रवाई करने का फैसला करता है तो क्या हासिल किया जा सकता है.

नीदरलैंड की संस्था ने नौकरी का दिया ऑफर

नदी की सपाई की उनकी मुहिम ने विदेशों में भी लोगों का ध्यान खींचा है. नीदरलैंड की नॉन-प्रॉफ़िट संस्था ‘द ओशन क्लीनअप’ के फ़ाउंडर और CEO बोयन स्लेट ने उनके काम के बारे में एक पोस्ट देखने के बाद चौधरी को नौकरी की पेशकश की. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के एक यूजर ने नदी की ‘पहले और बाद’ की तस्वीरें पोस्ट कीं और लिखा कि सुरेंद्र सिंह चौधरी नाम के 20 साल के भारतीय युवक, जिन्हें ‘बिट्टू तबाही’ के नाम से जाना जाता है, कई महीनों से खुद ही बुरी तरह प्रदूषित अजनार नदी की सफाई कर रहे हैं. स्लैट ने उस पोस्ट का जवाब एक छोटे से मैसेज से दिया कि हमारे साथ काम करने आ जाओ.



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