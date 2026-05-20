Indore Honey Trap Case: कौन हैं खूबसूरत अलका और श्वेता? पहले बात फिर मुलाकात, फिर बंद कमरे में लड़कियों के साथ होता था ‘खेल’

Indore Honey Trap Case: पिछले करीब एक दशक के दौरान हनीट्रैप के मामले बढ़े हैं, जिसके जरिये लोगों से ठगी की जाती रही है. पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने तो भारतीय सेना की जासूसी करने के लिए अलग ही तरीके से हनीट्रैप शुरू किया. कई मामलों में देश की सेना में तैनात जवान और आम नागरिक भी हनीट्रैप में फंसकर जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं. अब मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है. पुलिस ने अश्लील फोटो और वीडियोज के जरिए कारोबारियों को फंसाकर करोड़ों रुपये की उगाही करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए 2 खूबसूरत युवतियों समेत कई शातिर लोगों को गिरफ्तार किया है.

अलका दीक्षित और श्वेता जैन हैं सरगना

श्वेता जैन और अलका दीक्षित ने अपनी खूबसूरत आवाज के जरिये कारोबारियों को फंसाना शुरू किया. इसके बाद अन्य खूबसूरत लड़कियों को गिरोह में शामिल किया. बताया जा रहा है कि इसमें एक पुलिसकर्मी भी शामिल हैं. पुलिसकर्मी विनोद शर्मा को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. ऐसे में नाम का खुलासा नहीं हुआ है. पुलिस ने आरोपियों की पीड़ितों के साथ बातचीत के आधार पर गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि जांच की कड़ी में मोबाइल, चैट रिकॉर्ड और डिजिटल सबूत जब्त किए हैं. इसके आधार पर ही श्वेता जैन और अलका दीक्षित समेत कई आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है. जांच में जुटे पुलिस अधिकारियों ने आशंका जताई है कि इस नेटवर्क के तार ड्रग्स तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों से भी जुड़े हो सकते हैं. ऐसे में जांच का दायरा आने वाले दिनों में बढ़ भी सकता है.

फंस गए हरभजन सिंह

इंदौर नगर निगम के सिटी इंजीनियर रहे हरभजन सिंह भी हनीट्रैप में फंसकर बड़ी रकम गंवा चुके हैं. हरभजन सिंह अकेले नहीं है बल्कि बड़ी संख्या में कारोबारी और व्यापारी भी हनीट्रैंप में फंसे हैं, लेकिन शर्म के मारे सामने शायद ही आए. पुलिस की मानें तो वर्ष 2018 में श्वेता जैन ने अपनी खूबसूरती की जाल में इंदौर के एक कारोबारी को फंसाया. इसके बाद उससे करोड़ों रुपये वसूल लिए.

कैसे हुआ गिरोह का खुलासा?

पुलिस का कहना है कि इंदौर के एक शराब कारोबारी जितेंद्र ठाकुर भी हनीट्रैप में फंस कर ठगी का शिकार हुए. इसके बाग उन्होंने इंदौर क्राइम ब्रांच में इसकी शिकायत की. उन्होंने शिकायत में बताया कि कुछ लोगों ने उनके अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर एक करोड़ रुपये की मांग कर रहे है. इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो इस रैकेट का खुलासा हुआ.

की जाती थी प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड

इंदौर क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक, श्वेता जैन और अलका दीक्षित इस पूरे गिरोह को संचालित करती थीं. ये लोग पहले कारोबारियों की लिस्ट बनाते थे फिर हनीट्रैप का जाल बिछाते थे. शुरुआत में बातचीत में परिचय देते थे. फिर विश्वास बनाने के बाद पहले कारोबारी से संपर्क करके के बाद उनकी निजी बातचीत और वीडियो कॉल रिकॉर्ड कर लिए जाते. कई बार मौका मिलने अश्लील फोटो और वीडियो भी ले लेते थे.

क्या है पुलिसकर्मी की भूमिका

हनीट्रैप के इस खेल में पुलिसकर्मी विनोद शर्मा का भी रोल था. पुलिस ने कई मोबाइल फोन, चैट रिकॉर्ड और डिजिटल सबूत भी जब्त किए हैं. बताया जा रहा है कि पुख्ता सबूत मिलने के बाद ही विनोद के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. फिलहाल नजर रखी जा रही है.