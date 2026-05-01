रीवा में ब्याज विवाद बना खूनी संघर्ष, एक लाख के लेनदेन पर बवाल; परिवार पर जानलेवा हमला – 4 लोग घायल

Rewa Loan Dispute Attack: रीवा जिले के सेमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पतराखेर में उधारी के पैसों के ब्याज को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मामला खूनी संघर्ष में बदल गया. एक लाख रुपये के लेनदेन पर ब्याज की दर को लेकर हुए विवाद में युवक, उसके मामा, मामी और मां पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया गया. पीड़ित ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

प्रतिशत बढ़ाने से शुरू हुआ विवाद

पीड़ित आदर्श प्रताप सिंह, निवासी देवरी, ने बताया कि उसने करीब छह महीने पहले अपने मामा के गांव के कुछ परिचितों से एक लाख रुपये उधार लिए थे. 29 अप्रैल को वह एक लाख रुपये मूलधन और 18 हजार रुपये ब्याज, 3 प्रतिशत की दर से, लौटाने पहुंचा था. आरोप है कि उधार देने वाले पक्ष ने 3 प्रतिशत के बजाय 5 प्रतिशत ब्याज की मांग की.

आदर्श के अनुसार, जब उसने अधिक ब्याज देने में असमर्थता जताई, तो आरोपियों ने उसके साथ अभद्रता शुरू कर दी. उन्होंने उसकी सोने की चेन छीनने का प्रयास किया और लाठी से उसके सिर पर वार कर दिया. घायल अवस्था में आदर्श जान बचाने के लिए अपने मामा के घर पहुंचा, लेकिन आरोपी वहां भी आ धमके.

15 से 18 लोगों के घुसकर मारपीट करने का आरोप

पीड़ित का आरोप है कि 15 से 18 लोगों ने मामा के घर में घुसकर जमकर मारपीट की. इस हमले में आदर्श, उसके मामा, मामी और मां गंभीर रूप से घायल हो गए. बताया जा रहा है कि घटना के दौरान पुलिस की डायल 112 मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपियों ने उसके सामने भी हंगामा और मारपीट जारी रखी.

सख्त कार्रवाई और सुरक्षा की मांग

आदर्श ने पुलिस अधीक्षक को सौंपे शिकायत पत्र में यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी पक्ष की एक महिला उन्हें झूठे मामले में फंसाने की धमकी दे रही है. पीड़ित का कहना है कि आरोपी परिवार इलाके में ऊंचे ब्याज पर पैसे उधार देने और लोगों की संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए बदनाम है. फिलहाल पुलिस ने शिकायत प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है. पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है.

Disclaimer : The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.