Vijayadashami 2026: ‘भगवान राम ने रिश्तों का महत्व बताया और सदमार्ग पर चलने का दिया संदेश’, रावण दहन कार्यक्रम में बोले एमपी के सीएम मोहन यादव

Vijayadashami 2026: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने रिश्तों का महत्व बताया और अपने आचरण से सभी को सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा दी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना का कार्य कर रहे हैं. दुनिया के 200 देश भारत को सम्मान की नजर से देख रहे हैं. अयोध्या में भगवान श्री राम आसीन हैं. आने वाले समय में मथुरा, वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण भी मुस्कुराएंगे.

सीएम ने विजयादशमी के अवसर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर (कोलार) में रावण दहन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति करने वाली बेटियों और अन्य कलाकारों की सराहना की. साथ ही उन्होंने उपस्थित नागरिकों को दशहरे की बधाई और मंगलकामनाएं दीं.

उप-मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और विधायक रामेश्वर शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित किया. कार्यक्रम कोलार हिन्दु उत्सव समिति, विक्रमादित्य महाविद्यालय और दैनिक भास्कर समाचार पत्र की ओर से आयोजित किया गया.

सीएम ने प्रधान आरक्षक ट्रैफिक जगदीश दांगी को किया सम्मानित

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भगवान श्री राम, सीतामाता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के स्वरूपों की आरती उतारी. मुख्यमंत्री ने प्रधान आरक्षक ट्रैफिक जगदीश दांगी को साहसिक कार्य के लिए सम्मानित किया. कार्यक्रम में वरिष्ठ सांसद वी.डी. शर्मा, भोपाल की महापौर मालती राय, महामंत्री राहुल कोठारी, भोपाल जिला अध्यक्ष रविंद्र यति और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे.