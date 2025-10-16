विदिशा हत्याकांड: पति का मर्डर कर भाग रहा था बॉयफ्रेंड, लेकिन प्रेमिका ने ही पुलिस को करवा दिया गिरफ्तार

Madhya Pradesh Crime News: मध्य प्रदेश के विदिशा शहर के पॉश एरिया खरीफाटक में दिनदहाड़े एक सनसनीखेज हत्याकांड की वारदात सामने आई है. इस हत्या की वजह और कुछ नहीं, बल्कि एक तीन बच्चों की मां का अपने प्रेमी के साथ अवैध संबंध चल रहा था. जिसके चलते पति अंत में अपनी जान गंवानी पड़ गई.

भागने की कोशिश और की चाकूबाज़ी:

बबलू ढीमर की पत्नी के भोपाल निवासी प्रेमी दीपक लाड़िया को जब बबलू ने भागने से रोकने की काफी कोशिश की, तो प्रेमी ने बबलू पर चाकू से जोरदार हमला कर दिया, गंभीर रूप से घायल बबलू ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौके पर दम तोड़ दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद प्रेमी मौके से फरार हो गया.

तो पुलिस ने ऐसे पकड़ा आरोपी:

एडिशनल एसपी डॉ. प्रशांत चौबे ने इस घटना पर जानकारी देते हुए बताया कि हत्या के बाद फरार हुआ प्रेमी दीपक लगातार महिला के मोबाइल पर फोन करके घायल युवक की हालत जानने की कोशिश कर रहा था. महिला को इस बात की किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी कि उसके पति की मौत हो चुकी है. बस फिर, पुलिस ने इसी बात का फायदा उठाकर महिला से कहकर प्रेमी को मिलने के लिए बुलाया. जैसे ही आरोपी पुलिस चौकी के पास पहुंचा, सिविल ड्रेस में तैनात पुलिस जवानों ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने घटना पर क्या दी जानकारी:

पुलिस के मुताबिक, यह मामला पारिवारिक विवाद और अवैध संबंध से ही जुड़ा हुआ था. पुलिस की सूझबूझ से आरोपी फिलहाल जेल में बंद है. पति की हत्या और पत्नी के अवैध संबंध का यह मामला पूरे विदिशा शहर में अब एक खास चर्चा का विषय बना हुआ है. इस घटना पर पुलिस ने कहा कि जांच में और भी कई राज सामने आ सकते हैं.