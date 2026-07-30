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Video: Monika Shukla कौन हैं? जिन्होंने अब रोक दी किसानों की बस; रिया यादव के बाद आईं चर्चा में

Monika Shukla: अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (ACP) मोनिका शुक्ला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वह प्रदर्शनकारियों की बस रोकती नजर आ रही हैं.

By: JP Yadav | Published: July 30, 2026 7:59:17 AM IST

Video: Monika Shukla कौन हैं? जिन्होंने अब रोक दी किसानों की बस; रिया यादव के बाद आईं चर्चा में
Video: Monika Shukla कौन हैं? जिन्होंने अब रोक दी किसानों की बस; रिया यादव के बाद आईं चर्चा में


Monika Shukla: भोपाल में किसान आंदोलन के दौरान ACP मोनिका शुक्ला ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में साहस का परिचय दिया. प्रदर्शन के दौरान उन्होंने बस के सामने खड़े होकर उसे रोक दिया, जिससे स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिली. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में छात्रों के आंदोलन के बाद मुंबई की रिया यादव चर्चा में हैं. इस बीच  ACP मोनिका शुक्ला सोशल मीडिया पर सनसनी बन गई हैं. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बुधवार (30 जुलाई, 2026) को किसान आंदोलन के दौरान ACP मोनिका शुक्ला ने उस समय साहस का परिचय दिया जब उन्होंने किसानों के  प्रदर्शन के दौरान बस के सामने खड़े होकर उसे रोक दिया. इससे स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिली. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Tags: MP News
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