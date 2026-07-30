Video: Monika Shukla कौन हैं? जिन्होंने अब रोक दी किसानों की बस; रिया यादव के बाद आईं चर्चा में

Monika Shukla: भोपाल में किसान आंदोलन के दौरान ACP मोनिका शुक्ला ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में साहस का परिचय दिया. प्रदर्शन के दौरान उन्होंने बस के सामने खड़े होकर उसे रोक दिया, जिससे स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिली. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
भोपाल में किसान आंदोलन के दौरान ACP मोनिका शुक्ला ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में साहस का परिचय दिया. प्रदर्शन के दौरान उन्होंने बस के सामने खड़े होकर उसे रोक दिया, जिससे स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिली. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.#MonikaShukla… pic.twitter.com/e9HTGpIQ6I
— Vistaar News (@VistaarNews) July 29, 2026
कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में छात्रों के आंदोलन के बाद मुंबई की रिया यादव चर्चा में हैं. इस बीच ACP मोनिका शुक्ला सोशल मीडिया पर सनसनी बन गई हैं. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बुधवार (30 जुलाई, 2026) को किसान आंदोलन के दौरान ACP मोनिका शुक्ला ने उस समय साहस का परिचय दिया जब उन्होंने किसानों के प्रदर्शन के दौरान बस के सामने खड़े होकर उसे रोक दिया. इससे स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिली. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.