कौन था राजस्थान का वीरू, जो 900 किमी जिंदा रहा फिर 200km दौड़ी उसकी लाश, ट्रांएगल लव स्टोरी में इतने झोल… चकरा जाएगा माथा

Veeru Alias Pappu Jat Murder Mystery: हर लव स्टोरी अपने अंजाम तक नहीं पहुंचती है. कभी समाज-परिवार आड़े आ जाता है तो कभी बेवफाई की वजह से इश्क दम तोड़ देता है. मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां पर बेवफा प्रेमिका ने दूसरे प्रेमी को राजस्थान से करीब 900 किलोमीटर का सफर तय कर नरसिंहपुर बुलाया. प्रेमिका की खूबसूरती और इश्क में होश गंवाने वाला प्रेमी यह ना समझ सका कि मौत उसका इंतजार कर रही है.

900 किलोमीटर का सफर तय करके राजस्थान से मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर पहुंचे प्रेमी को महिला ने अपने बचपन के प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया. इसके बाद तीनों आरोपियों ने घर में फैला खून साफ किया. शव के हाथ-पैर बांधकर मुंह पर टेप लगाया. बोरी में पैक कर करीब 200 किमी दूर रायसेन जिले में खाई में फेंक दिया. रायसेन पुलिस ने कई दिनों की मशक्कत के बाद रविवार (11 मई, 2026) को इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया.

रायसेन की खाई में खाई में शव मिलने से मचा हड़कंप

इश्क में जान गंवाने वाले प्रेमी का नाम है- वीरू उर्फ पप्पू जाट, जो राजस्थान के भीलवाड़ा का रहने वाला था, जबकि हत्यारोपी प्रेमिका का नाम रीना किरार है. वही, इस पूरे हत्याकांड की मास्टरमाइंड है. पिछले दिनों (07 मई, 2026) को रायसेन में फॉरेस्ट गार्ड ने नागिन मोड़ के पास एक संदिग्ध बोरी देखी, करीब गए तो बुरी बदब आ रही थी. यहां पर पड़ा एक शव सड़ चुका था.

पुलिस पहुंची तो तलाशी की कड़ी में पास ही एक बैग में जूते, कंघी और बच्चे की स्कूल कॉपी मिली. इसी कॉपी में मिले एक सुराग ने हत्या का यह मामला सुलझा दिया. कॉपी में लिखावट के आधार पर पुलिस आरोपियों अरुण पटेल, हरनाम किरार और रीना किरार तक पहुंची. सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने वीरू उर्फ पप्पू जाट की हत्या कबूल कर ली.

क्यों की हत्या?

पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि युवती रीना किरार सोशल मीडिया इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील्स अपलोड करती थी. वीरू जाट ने करीब 3 साल पहले उसकी तस्वीरों और वीडियो पर कमेंट करना शुरू किया. सोशल मीडिया पर धीरे-धीरे उनकी बातचीत बढ़ी. दोनों चैटिंग करने लगे और धीरे-धीरे दोनों को प्यार हो गया. रीना किरार दरअसल, बचपन से ही अरुण पटेल से प्यार करती थी जो रिश्ते में मौसेरा भाई लगता था. पुलिस पूछताछ में पता चला है कि बचपन का प्रेमी अरुण ही रीना और उसके पूरे परिवार का सारा खर्च उठाता था.

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लग्जरी लाइफ की शौकीन रीना को अरुण पटेल ने ही सोने के जेवर और SUV कार गिफ्ट की थी. इस बीच जैसे ही उसे पता चला कि वीरू उर्फ पप्पू जाट उसके और रीना के लव अफेयर की बेच आ गया है तो वह नाराज रहने लगा. करीब दो साल पहले वीरू और अरुण के बीच बड़ा विवाद हुआ था. यह बात थाने तक पहुंच गई.रीना भी वीरू से तंग आ गई थी. इसके बाद बचपन के प्रेमी अरुण के साथ मिलकर रीना ने वीरू को रास्ते से हटाने का मन बना लिया था.

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कैसे बनाया हत्या का प्लान?

हत्या की प्लानिंग करने के बाद रीना किरार ने ही वीरू को फोन किया और प्यार भरी बातें कीं. इसके बाद उसे नरसिंहपुर बुलाया. वीरू को मिलने के बहाने मास्टरमाइंड रीना किरार ने साईंखेड़ा स्थित अपने घर बुलाया. राजस्थान से करीब 900 किलोमीटर का सफर तय कर वीरू नरसिंहपुर पहुंचा था. यहां पर पहले से ही हत्या का प्लान तैयार था.

29 अप्रैल को जैसे ही वीरू घर पहुंचा तो रीना के साथ उसका बचपन का प्रेमी अरुण पटेल और हरनाम किरार भी वहां थी. कुछ ही देर में वीरू तीनों के इरादे समझ तो गया, लेकिन भाग नहीं सका. तीनों ने मिलकर वीरू पर बेसबॉल बैट से ताबड़तोड़ जानलेवा हमले शुरू कर दिए. मौके पर ही ज्यादा खून बहने से वीरू की मौत हो गई. हत्या के बाद तीनों ने वीरू के शव को बोरे में भरकर मुंह पर टेप लगाया. इसके बाद लाश को 200 किमी दूर रायसेन की खाई में फेंका गया.

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पुलिस ने एक बच्चे की स्कूल कॉपी के सुराग से इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा. आरोपियों ने शव को ठिकाने लगाने के लिए महंगी XUV 700 कार का इस्तेमाल किया गया. तीनों आरोपी शव को डिक्की में रखकर 200 किमी दूर रायसेन जिले में ले गए. यहां पर नागिन मोड़ पर 40 फीट गहरी खाई में शव फेंका दिया.

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