Urmila Saini Murder Case: बाजार से नया चाकू, ढूंढे बिना CCTV वाले रास्ते... अकेले में पत्नी को किया लहूलुहान; परिजनों ने खोले घिनौने राज़

मध्य प्रदेश के इंदौर में राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद एक और खौफनाख मर्डर केस सामने आया है जिसमें एक शख्स ने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक के चलते बेरहमी से चाकू गोदकर हत्या कर दी. इस दंपति की शादी को 15 साल हो चुके थे. पत्नी डाक विभाग में पोस्टल असिस्टेंट थी. पुलिस की शुरुआती जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और हत्या से जुड़े विशेष तथ्य सामने आए हैं. आरोपी पति अपने दो मासूम बच्चों को छोड़कर घटनास्थल से फरार हो गया था जिसके बाद परिजन और बच्चे अपनी मां को लहूलुहान देख अभी तक सदमे में हैं. जानिए आखिर क्या है पूरा मामला?

कई दिनों से चल रही थी कत्ल की साजिश

इंदौर के मनोरमागंद स्थित डाक कुंज कॉलोनी में डाक विभाग की पोस्टल असिस्टेंट उर्मिला सैनी की हत्या के मामले में बड़े तथ्य सामने आ रही है. पति अखिलेश सैनी पत्नी को मौत के घाट उतारकर फरार हैं. लेकिन यह कोई अचानक हुई वारदात नहीं थी. पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया कि वो पूरी प्लानिंग के साथ घर पहुंचा था. पत्नी के कत्ल के लिए बाजार से नया चाकू खरीदकर लाया था. बच्चे स्कूल जाने को तैयार थे. जैसे ही पत्नी को घर में अकेला पाया तो एक के बाद एक चाकू से अंधाधुंध वार करके पत्नी को लहूलुहान कर दिया जिससे पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई.

हत्या के बाद बेटी से मिला था कातिल पिता

लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक, अपनी पत्नी उर्मिला का बेरहमी से कत्ल करके पति अपने बेटी से मिलने उसके स्कूल गया था जहां उसने बेटी को कुछ सामान, एटीएम कार्ड आदि चीजें सौंपी थीं. बच्चों को मौसी के घर चले जानी की सलाह दी लेकिन स्कूल खत्म होने के बाद बच्चे पहले अपने घर पहुंचे जहां उसकी मां आंगन में खून से लथपथ पड़ी थी. घर का टीवी फुल वॉल्यूम में चल रहा था. यह खौफनाक नजारा देख बच्चे घबरा गए और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए. जैसे-तैसे परिजनों को खबर की और अब बच्चे भी अपने पिता को सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं.

क्या है उर्मिला सैनी हत्याकांड का कारण?

फोन रिकॉर्डिंग और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने पता चला कि पति अखिलेश सैनी द्वारा हमला किए जाने से कुछ देर पहले ही मृतका उर्मिला की अपने भाई मनोज मालाकार से बात हुई थी, वो वकील से संपर्क कराने की बात कर रही थी. बेशक शादी को 15 साल हो चुके थे लेकिन रिश्ते काफी तनावपूर्ण हो चुके थे. परिजनों का आरोप है कि साल 2011 में, शादी के कुछ समय बाद से ही अखिलेश सैनी पत्नी उर्मिला के चरित्र पर शक करता था जिसके चले वैवाहिक जीवन में विवाद बना रहता था. पीड़िता ने कई बार पुलिस थाने में भी शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन बच्चों के भविष्य को देखते हुए बार-बार उर्मिला समझौता कर लेती थी.

पत्नी पर पैनी नजर रखता था पति

पुलिस को मिली शिकायत में परिजनों का आरोप है कि अक्सर पति अखिलेश सैनी पत्नी उर्मिला का फोन चेक करता था. हर छोटी-बड़ी गतिविधि पर पैनी नजर रखता है था और आए दिन संदेह करते था जिसे परेशान होकर उर्मिला ने कई बार रिश्ता खत्म करने की ठानी लेकिन अखिलेश माफी मांग लेता था. हत्या के दिन भी उर्मिला ने अपने भाई को आखिरी फैसला बता दिया था लेकिन अफसोस हैवान पति पहले ही जिंदगी का अंत करने की साजिश कर चुका था. फोन पर भाई ने पति-पत्नी के बीच सामान्य झगड़े का अनुमान लगाया लेकिन कुछ देर बाद हत्या की खबर ने सभी तो सख्ते में डाल दिया.

जान से मारने की दी थी धमकी

परिजनों से पूछताछ और जांच-पड़ताल से सामने आया कि पति अखिलेश पत्नी को आए दिन जान से मारने की धमकी देता था. जब दोस्त-रिश्तेदार उसे संयंम बरतने और व्यवहार बदलने के लिए प्रेरित करते तो वह पुराने हत्या के मामलों को जिक्र करते हुए कहता कि कत्ल की सजा ज्यादा लंबी नहीं होती. वो सजा काटकर फिर वापस आ जाएगा. इन सभी तथ्यों के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है. आरोपी को पकड़ने के लिए विशेष टीमों का गठन किया है. पुलिस ने जांच में पाया कि वो ऐसे रास्तों से पैदल भाग निकला जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे. हालांकि बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन एरिया में उसकी गतिविधियां दर्ज की गई है जिसके बाद अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है.

ये भी पढ़ें:-नहाते हुए बनाया विवाहित महिला का वीडियो, फिर करने लगा ब्लैकमेल… पति भड़का, प्लास्टिक बैग में मिला शव!