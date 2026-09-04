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MP Crime: जाल में फंसी ‘लेडी अघोरी’… कार से मिलीं इंसानी खोपड़ियां, तंत्र-मंत्र और ठगी के काले राज आए सामने!

सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स पाने की सनक ने हद पार कर दी है. उज्जैन की एक खुद को 'लेडी अघोरी' बताने वाली महिला ने जलती चिता से मांस खाते हुए वीडियो बनाया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.

By: Kajal Jain | Last Updated: September 4, 2026 11:27:05 AM IST

श्मशान में लहराई तलवार, जलती चिता का मांस खाकर बोली- 'हॉट एंड टेस्टी!' इंस्टाग्राम पर करती रही अघोरपंथ का तमाशा, पर गिरफ्तार के पीछे है कुछ और ही वजह!
श्मशान में लहराई तलवार, जलती चिता का मांस खाकर बोली- 'हॉट एंड टेस्टी!' इंस्टाग्राम पर करती रही अघोरपंथ का तमाशा, पर गिरफ्तार के पीछे है कुछ और ही वजह!


मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां सोशल मीडिया पर खुद को ‘लेडी अघोरी’ बताने वाली एक महिला बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोप है कि महिला बाबा चक्रतीर्थ श्मशान घाट पर जलती हुई चिता के पास खड़े होकर इंसानी मांस खा रही थी जिससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह मामला पूरे इलाके में आग की तरह फैल गया. वीडियो में आरोपी हाथ में तलवार लहराते हुए और श्मशान की परंपराओं का मखौल उड़ाते हुए नजर आ रही थी. जैसे ही यह खौफनाक क्लिप इंटरनेट पर आई, हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों और अखाड़े के संतों में इस कृत्य को लेकर भारी गुस्सा भड़क उठा, जिसके बाद जीवाजीगंज थाने में तुरंत शिकायत दर्ज कराई गई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अदालत ने उसे 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. इस घटना ने सोशल मीडिया की दुनिया और सनसनीखेज लोकप्रियता पाने की अंधी दौड़ पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.  

किन्नर अखाड़े से निकाली गई थी महिला अघोरी?

मूल रूप से तेलंगाना के मंचरियल की रहने वाली नंद गिरी ने छोटी उम्र में ही घर छोड़कर अघोर मार्ग अपना लिया था. वह खुद को देश की पहली ट्रांसजेंडर अघोरी बताती हैं और 18 भाषाएं बोलने का दावा करती हैं. करीब एक साल पहले उन्हें किन्नर अखाड़े की तरफ से ‘महामंडलेश्वर’ की बड़ी उपाधि भी दी गई थी, लेकिन गुरु-शिष्य परंपरा तोड़ने और विवादों में घिरने के बाद अखाड़ा परिषद ने उनसे यह टाइटल वापस ले लिया था. हालांकि, इसके बावजूद वह सोशल मीडिया पर खुद को ‘लेडी अघोरी’ बताकर एक्टिव रहती थीं और रील व वीडियो बनाकर अपनी एक अलग दुनिया चला रही थीं.

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‘अघोर साधना’ या कैमरे के लिए पब्लिसिटी स्टंट?

इस पूरी घटना के बाद से संत समाज भड़का हुआ है. जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरी ने इस हरकत की कड़ी निंदा करते हुए साफ कहा है कि असली अघोर साधना हमेशा पर्दे के पीछे और गुप्त रूप से होती है, इस तरह सरेआम कैमरे पर वीडियो बनाकर दिखाना साधना नहीं बल्कि विशुद्ध ढोंग और ‘वैम्पायरिजम’ (पिशाचवाद) है. संत समाज का मानना है कि ऐसी गिरी हुई हरकतें सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश हैं, जिन्हें किसी भी सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.

ठगी के आरोपों और पैसों के सोर्स की जांच में जुटी पुलिस

सिर्फ श्मशान घाट पर मची सनसनी ही नहीं, बल्कि अब पुलिस इस ‘लेडी अघोरी’ की कुंडली खंगालने में जुट गई है. उज्जैन पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि काली नंद गिरी पर पहले से ही कई तरह के गंभीर वित्तीय फ्रॉड के आरोप हैं. तेलंगाना की एक छात्रा को धोखा देने और एक अन्य महिला से तांत्रिक अनुष्ठान करने के नाम पर 10 लाख रुपये हड़पने की शिकायतें भी पुलिस के सामने आई हैं. अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर सोशल मीडिया पर रील बनाने और लग्जरी लाइफ जीने वाली इस फर्जी अघोरी के पास पैसों का असली सोर्स क्या था और ये इंसानी खोपड़ियां उनके पास कहां से आईं.

ये भी पढ़ें:- UP Crime: बगल वाले कमरे में सोई थी साली, मचल गया जीजा और लगा दी कुंडी… 2 साल की लव मैरिज पर लगा दिया धब्बा!

Tags: crime newsmadhya pradesh news
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