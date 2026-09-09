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MP: मंदिर टूट गया, लेकिन टस से मस नहीं हो रहे हनुमान, नगर निगम के कर्मचारी भी परेशान, अब क्या है प्लान?

MP News: करीब 150 साल से ज्यादा पुराने खड़े हनुमान मंदिर से पूरे शहर का आस्था भरा जुड़ाव है. ऐसा कोई भी सनातनी नहीं होगा, जो अपने जीवनकाल में बाबा के दर पर एक बार नहीं पहुंचा होगा. अब जमीन से प्रतिमा निकालने के लिए आसपास की खुदाई फिर से की जाएगी.

By: Hasnain Alam | Published: September 9, 2026 1:04:57 PM IST

उज्जैन हनुमान मंदिर
उज्जैन हनुमान मंदिर


MP News: मध्य प्रदेश के उज्जैन के कंठाल चौराहा-छत्रीचौक मार्ग के चौड़ीकरण के दायरे में आ रहे खड़े हनुमान अपनी जगह से टस से मस होने को तैयार नहीं हैं. गुरुवार रात 11 बजे से निगम अमले ने प्रतिमा की शिफ्टिंग शुरू की, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली थी. नुकसान से बचाने के लिए प्रतिमा को पॉलीथिन से पैक करने के बाद फिर से पैकिंग खोली गई. फिलहाल प्रतिमा अपनी जगह पर ही है. बस हनुमान जी केनोपी के नीचे विराजे हैं.

दरअसल, करीब 150 साल से ज्यादा पुराने खड़े हनुमान मंदिर से पूरे शहर का आस्था भरा जुड़ाव है. ऐसा कोई भी सनातनी नहीं होगा, जो अपने जीवनकाल में बाबा के दर पर एक बार नहीं पहुंचा होगा. झाड़ा लगाने के लिए तो रोजाना ही सैकड़ों लोगों की कतार लगी रहती है. सिंधिया स्टेट के जमाने से स्थापित यह प्रतिमा दिव्य है.

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उसी स्थान पर हुआ हनुमान जी का पूजन

मंदिर का गुंबद और दीवारें टूट चुकी हैं. आसपास के स्थल को साफ कर दिया है. इस मंदिर के स्थान पर मूर्ति ही खड़ी है. शाम को रोज की तरह हनुमान जी का पूजन उसी स्थान पर हुआ. आरती के समय बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन और  हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता उपस्थित थे.

हालाकि, क्षेत्रवासियों का कहना था कि लोगों की भावना को देखते हुए महाकाल सवारी के बाद हनुमान जी को शिफ्ट करना चाहिए. यही कारण है प्रतिमा शिफ्टिंग का कार्य रोक दिया गया. महाकाल सवारी भी निकल चुकी है, अब फिर से कार्य शुरू होगा.

प्रतिमा का हिस्सा शिला पर खड़ा किया गया

जमीन पर खड़े हनुमान जी की प्रतिमा 8 फीट ऊंची है. प्रतिमा को बगैर सहारे के खड़ा रखने के लिए प्रतिमा का हिस्सा शिला पर खड़ा किया गया है. 4 से 5 फी की शिला जमीन के नीचे है. जमीन से प्रतिमा निकालने के लिए आसपास की खुदाई फिर से की जाएगी.

Tags: MP NewsUjjain News
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