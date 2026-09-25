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Ujjain News: ‘सिंहस्थ’ के लिए टूटेगा CM मोहन यादव का पुश्तैनी घर! दादा ने बनवाया था, इसी आंगन में बीता बचपन; 272 मकानों पर लाल निशान!

Ujjain Simhastha 2028: सिंहस्थ के लिए सड़क चौड़ीकरण की जद में CM मोहन यादव का पुश्तैनी मकान भी आया. 272 मकानों पर लाल निशान, जानिए दादा ने कब बनवाया था घर.

By: Kajal Jain | Published: September 25, 2026 11:52:32 AM IST

Ujjain News: 'सिंहस्थ' के लिए टूटेगा CM मोहन यादव का पुश्तैनी घर! दादा ने बनवाया था, इसी आंगन में बीता बचपन; 272 मकानों पर लाल निशान!
Ujjain News: 'सिंहस्थ' के लिए टूटेगा CM मोहन यादव का पुश्तैनी घर! दादा ने बनवाया था, इसी आंगन में बीता बचपन; 272 मकानों पर लाल निशान!


Ujjain Simhastha 2028: उज्जैन में महाकाल की नगरी में साल 2028 में होने वाले भव्य सिंहस्थ की तैयारियां अभी से पूरे जोर-शोर से चल रही हैं. इस बीच एक बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया है. सिंहस्थ के रास्तों को चौड़ा करने के मेगा प्लान के तहत शहर के कई इलाकों में तोड़फोड़ की गाज गिरने वाली है. विकास की इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का पैतृक मकान भी आ गया है!

प्रशासन द्वारा खजूर वाली मस्जिद से गणेश चौक तक 730 मीटर लंबी सड़क को 15 मीटर चौड़ा करने का प्लान बनाया गया है, जिसकी जद में कुल 272 मकान आ रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट में मुख्यमंत्री और उनकी बहन यानी नगर निगम सभापति का पुराना पुश्तैनी घर भी शामिल है. नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर इन सभी मकानों पर लाल निशान लगा दिए हैं. हालांकि, सियासत से ऊपर उठकर खुद मुख्यमंत्री के परिवार ने बड़ा दिल दिखाते हुए साफ कह दिया है कि शहर के विकास और सिंहस्थ के लिए वे अपने घर का हिस्सा खुद हटाने को तैयार हैं.

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दादा ने बनवाया था घर, यहीं बीता सीएम का बचपन

बताया जा रहा है कि यह कोई आम मकान नहीं है, बल्कि इससे यादव परिवार की कई पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं. इस पैतृक मकान को साल 1974 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दादा रामचंद्र यादव ने बनवाया था. इसी मकान में उनके दोनों बेटे पूनमचंद्र यादव और शंकरलाल यादव समेत परिवार के सदस्यों का बचपन बीता. पूनमचंद्र यादव के पांच बच्चों में नंदलाल यादव, नारायण यादव, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, ग्यारसी बाई और नगर निगम सभापति कलावती यादव शामिल हैं.

इसी घर की चारदीवारी के भीतर मुख्यमंत्री और उनके भाई-बहनों का पूरा बचपन बीता है. आज भले ही हालात बदल चुके हैं और परिवार ऊंचे पदों पर है, लेकिन पुश्तैनी घर से उनका लगाव जगजाहिर है. जब इस पर लाल निशान लगा, तो एक बार फिर पुरानी यादें ताजा हो गईं.

राजनीति भूलाकर विकास के रंग में रंगा परिवार

इस पूरी कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री की बहन और नगर निगम सभापति कलावती यादव ने बेहद परिपक्व बयान दिया है. उन्होंने कहा कि इस सड़क के दायरे में आने वाले लोग उनके अपने परिवार जैसे हैं और किसी के साथ भाजपा-कांग्रेस या हिंदू-मुस्लिम के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए. उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रभावित नागरिकों की समस्याओं को अधिकारियों से चर्चा कर दूर कराने का प्रयास किया जाएगा. सभी लोग सहयोग भी कर रहे है.

वहीं, भाजपा नगर महामंत्री जगदीश पांचाल ने भी बताया कि चौड़ीकरण की जद में उनका मकान आ रहा है. उन्होंने कहा कि उज्जैन में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए लोगों में ‘अतिथि देवो भव’ की भावना है, इसलिए उन्हें चौड़ीकरण से कोई आपत्ति नहीं है.

सिंहस्थ 2028 के लिए सड़कों का हो रहा कायाकल्प

महाकुंभ सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारना प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है. खजूर वाली मस्जिद से अब्दालपुरा और जीवाजीगंज थाना होते हुए गणेश चौक तक के इस अहम मार्ग को चौड़ा करने से लाखों श्रद्धालुओं को आने-जाने में आसानी होगी. हालांकि, इसके लिए 272 परिवारों को अपने आशियाने के हिस्सों की कुर्बानी देनी पड़ रही है, लेकिन मुख्यमंत्री के परिवार की तरफ से खुद पहल किए जाने के बाद आम जनता में भी प्रशासन का सहयोग करने की पॉजिटिव भावना देखने को मिल रही है.

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