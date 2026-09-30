Home > मध्य प्रदेश > Ujjain Shahi Masjid: किसके हुक्म पर बनी थी उज्जैन की शाही मस्जिद? विवाद के बीच सामने आया सदियों पुराना इतिहास

Ujjain Shahi Masjid: किसके हुक्म पर बनी थी उज्जैन की शाही मस्जिद? विवाद के बीच सामने आया सदियों पुराना इतिहास

Ujjain Mosque History: उज्जैन की एक पुरानी मस्जिद इन दिनों सिंहस्थ 2028 के लिए सड़क चौड़ीकरण को लेकर चल रहे विवाद के केंद्र में है. लेकिन मौजूदा विवाद से कहीं ज्यादा पुरानी है इसकी कहानी. अब सवाल उठ रहा है कि आखिर यह इमारत कब बनी, किस दौर की है और इसे शाही मस्जिद क्यों कहा गया?

By: Shristi S | Published: September 30, 2026 9:32:29 PM IST

किसके हुक्म पर बनी थी उज्जैन की शाही मस्जिद?
किसके हुक्म पर बनी थी उज्जैन की शाही मस्जिद?


Ujjain Shahi Masjid History: उज्जैन की एक पुरानी मस्जिद इन दिनों सिंहस्थ 2028 के लिए सड़क चौड़ीकरण को लेकर चल रहे विवाद के केंद्र में है. लेकिन मौजूदा विवाद से कहीं ज्यादा पुरानी है इसकी कहानी. अब सवाल उठ रहा है कि आखिर यह इमारत कब बनी, किस दौर की है और इसे शाही मस्जिद क्यों कहा गया? मस्जिद प्रबंधन इसे करीब 636 साल पुराना बताता है और इसका निर्माण 1390 के आसपास का होने का दावा करता है. हालांकि, उपलब्ध सार्वजनिक रिकॉर्ड इस निर्माण वर्ष की स्वतंत्र रूप से पूरी पुष्टि नहीं करते.  

किसके दौर में बना था यह ढांचा?

मस्जिद के इतिहास को मालवा के शासक दिलावर खान गोरी के दौर से जोड़ा जाता है. ऐतिहासिक स्त्रोतों में दिलावर खान के शासनकाल में उज्जैन समेत मालवा के प्रमुख शहरों में जामा मस्जिदों के निर्माण का उल्लेख मिलता है. 1403-04 ईस्वी के एक फारसी शिलालेख कब भी हवाला दिया जाता है, जिसमें दिलावर खान द्वारा जामा मस्जिद की नींव रखे जाने की बात आती है. 

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हालांकि, इतिहास से जुड़े विशेषज्ञों के मुताबिक, इस शिलालेख को मौजूदा शाही मस्जिद से सीधे जोड़ना साफ तौर से स्थापित नहीं है. यानी दिलावर खान ने ही मौजूदा शाही मस्जिद बनवाई थी और मस्जिद उनके दौर की है- इन दोनों बातों में अंतर समझना जरूरी है. मस्जिद प्रबंधन और स्थानीय दावों में दिलावर खान का नाम संस्थापक के तौर पर आता है, लेकिन उपलब्ध दस्तावेजों से व्यक्तिगत रूप से उनके द्वारा 1390 में इसी इमारत का निर्माण कराया जाना निर्णायक रूप से साबित नहीं होता. 

1390 का दावा कहां से आया?

मस्जिद से जुड़े दस्तावेजों में 1390 को निर्माण वर्ष बताए जाने का दावा किया जाता है. इस आधार पर उसकी उम्र 2026 में करीब 636 साल बताई जा रही है. वहीं, मौजूदा विवाद में सामने आए ऐतिहासिक रिकॉर्ड 1390 की तारीख को सीधे प्रमाणित नहीं करते. इनमें 1925 का सिंधिया-कालीन दस्तावेज और 1985 का मध्य प्रदेश सरकार का राजपत्र खास तौर पर महत्वपूर्ण हैं, जिनसे यह जरूर पता चलता है कि उस दौर में मस्जिद सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद थी. 

1925 और 1985 के दस्तावेज क्यों हैं अहम?

मस्जिद प्रबंधन की ओर से 17 मार्च 1925 के टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से जुड़े दस्तावेज का हवाला दिया जा रहा है. दावा है कि उस समय भूमि अधिग्रहण के दौरान मस्जिद के बचे हिस्से को सुरक्षित रखने का उल्लेख किया गया था. इसके अलावा 1985 के मध्य प्रदेश गजट में भी मस्जिद के अस्तित्व और स्थान से संबंधित विवरण दर्ज होने की बात सामने आई है. 

अब क्यों छिड़ा है विवाद?

मस्जिद का इतिहास इसलिए फिर चर्चा में आया क्योंकि उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण की योजना के तहत इसके एक हिस्से को हटाने की कार्रवाई की जा रही है. यह परियोजना 2028 के सिंहस्थ को देखते हुए शहर सड़क व्यवस्था सुधारने से जुड़ी है. कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन हुए और 28 सितंबर को पुलिस तथा प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव, पथराव और आंसू गैस की स्थिति बनी. 

Tags: Simhastha 2028Ujjain Shahi Masjid
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