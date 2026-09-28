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Ujjain Shahi Masjid Case: उज्जैन में शाही मस्जिद का हिस्सा तोड़ने के विरोध में पथराव, पुलिस फोर्स से मुस्लिम समुदाय की झड़प

Ujjain Shahi Masjid Vivad: उज्जैन में सड़क चौड़ी करने के लिए शाही मस्जिद का कुछ हिस्सा हटाने के खिलाफ सोमवार को जमकर हंगामा हुआ.

By: Sohail Rahman | Last Updated: September 28, 2026 12:31:25 PM IST

उज्जैन शाही मस्जिद में पथराव
उज्जैन शाही मस्जिद में पथराव


Ujjain Shahi Masjid Vivad: उज्जैन में सड़क चौड़ी करने के लिए शाही मस्जिद का कुछ हिस्सा हटाने के खिलाफ सोमवार को जमकर हंगामा हुआ. शहर के टंकी चौराहे पर 100 से ज्यादा लोग जमा हो गए. कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव किया. लोग मस्जिद के पास जमा होने लगे तो उन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे. इस बीच महिलाओं ने चक्काजाम कर दिया. महिलाओं को हटाने के दौरान क्राइम ब्रांच की थाना प्रभारी पुष्पा पांचाल घायल हो गईं.

उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए कंठाल चौराहे से गोपाल मंदिर तक की 900 मीटर सड़क 15 मीटर चौड़ी की जा रही है. हाईकोर्ट की इंदौर बेंच सोमवार को ही इस पर सुनवाई करने वाली है.

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पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले

पुलिस ने मस्जिद के पास भीड़ जमा होने से रोकने के लिए आस-पास की गलियों में बाहरी लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है. केवल पुलिस फोर्स ही वहां मौजूद है. उज्जैन की शाही मस्जिद के पास आस-पास के इलाकों से पुलिस फोर्स भेज दिया गया है. कई थानों से फोर्स की तैनाती शाही मस्जिद के पास ही कर दी गई है.



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हंगामे के बीच मौके पर पहुंचे आई, डीआईजी और कमिश्नर

पथराव के बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े. समझाइश के बाद दोबारा पथराव होने पर पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई की. सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा. IG राकेश गुप्ता, कमिश्नर आशीष सिंह, DIG नवनीत भासेन, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और SP प्रदीप शर्मा भी मौके पर हैं. क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है.

महिलाओं ने किया जाम

शाही मस्जिद के एक हिस्से को तोड़े जाने के विरोध में रविवार रात से ही मस्जिद परिसर में लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई थी. जिसके बाद पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से मीटिंग की. जिसके बाद मुस्लिम समुदाय खुद से हिस्सा मस्जिद का हिस्सा तोड़ने को राजी हो गए. लेकिन सुबह होते-होते पथराव की खबरें सामने आ रही हैं. जिसके बाद शाही मस्जिद का एक हिस्सा तोड़े जाने के विरोध में मुस्लिम महिलाओं ने नाका नंबर 5 पर सड़क जाम कर दी. बड़ी संख्या में महिलाएं सड़क पर बैठ गईं, जिससे ट्रैफिक बाधित हुआ. पुलिस मौके पर पहुंच गई है. महिलाओं को हटाकर स्थिति नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है.

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उज्जैन शहर काजी खलीफुर्रहमान ने की अपील

उज्जैन में पथराव के बीच उज्जैन शहर काजी खलीफुर्रहमान ने लोगों से अपील की है. उन्होंने कहा कि मस्जिद का मामला रात में ही आपसी सहमति से सुलझ गया था. ऐसी कोई स्थिति नहीं है, जिसके लिए किसी को वहां जाने की आवश्यकता हो. जिस कार्य को पूरा करने का संकल्प लिया गया है, उसे पूरा किया जा रहा है. सबी से अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें और अफवाहों के कारण घर से बाहर निकलकर अनावश्यक रूप से मौके पर न जाएं.

उज्जैन कलेक्टर रोशन सिंह ने क्या कहा?

उज्जैन कलेक्टर रोशन सिंह ने कहा कि 2028 में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होना है. बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आएंगे उनकी व्यवस्थाओं के लिए निर्माण कार्य चल रहे हैं, मास्टर प्लान के हिसाब से मार्गों का चौड़ीकरण चल रहा है. सभी धर्म, समुदाय, समाज के लोग उसमें स्वत: अपनी इच्छा से सहयोग कर रहे हैं. लोग स्वयं मकान या धर्मस्थल आ रहे हैं, वे स्वयं हटा रहे हैं. छत्री चौक में आ रही शाही मस्जिद का हिस्सा भी मुस्लिम समाज जनों के द्वारा खुद से हटाया जा रहा है. इसके अलावा, उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी अफवाह में ना आए और शांति व्यवस्था बनाए रखने में शासन का सहयोग करें.

Tags: MP News
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