Ujjain Shahi Masjid Case: उज्जैन शाही मस्जिद के मामले में पुलिस प्रशासन को मिली बड़ी सफलता, खत्म हुआ मुस्लिम समुदाय का विरोध

Ujjain Shahi Masjid Case: उज्जैन के शाही मस्जिद के मामले में पुलिस प्रशासन को बड़ी सफलता मिली है. चौड़ीकरण में आ रहा शाही मस्जिद का 11 फीट हिस्सा बगैर विवाद के हटेगा. एसपी सहित पुलिस के आला अधिकारियों ने रात से सुबह तक मीटिंग के माध्यम से मुस्लिम धर्म प्रमुखों को समझाया. देर रात तक बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मस्जिद के आसपास जमा हो गए थे. जिसे सुबह 5 बजे तक खाली करा लिया गया है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उज्जैन में सिंहस्थ कार्यक्रम की तैयारी के तहत कंठाल चौराहे से गोपाल मंदिर तक 15 मीटर सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है. इस लगभग 900 मीटर लंबे रास्ते पर 7 धार्मिक स्थल हैं. इनमें से अधिकतर स्थानों को पहले ही हटाया जा चुका है. खड़े हनुमान मंदिर और गोपाल मंदिर के बीच स्थित एक मजार, खड़े हनुमान मंदिर और शाही मस्जिद को लेकर विवाद पैदा हो गया था.

खुद छेनी और हथौड़ा लेकर मस्जिद का हिस्सा तोड़ने आए मुस्लिम

सोमवार को मुस्लिम समुदाय के लोग हथौड़े, छेनी और दूसरे औजार लेकर मस्जिद का एक हिस्सा खुद तोड़ने के लिए पहुंचे. इसके बाद समुदाय के 100 से ज्यादा लोगों ने शाही मस्जिद परिसर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की. इनमें कई महिलाएं भी शामिल थीं और नारेबाजी हो रही थी. मुस्लिम समुदाय पिछले 2 दिनों से शाही मस्जिद को हटाए जाने का विरोध कर रहा था. जब रविवार रात भारी पुलिस बल JCB और पोकलेन मशीनों के साथ मौके पर पहुंचा तो बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए. विरोध प्रदर्शन देर रात तक चलता रहा.

यह भी पढ़ें – नागिन डांस…गाने की धुन पर नंगा कर नचवाया, बेल्ट से पीटा, उज्जैन में 2 युवकों के साथ हैवानियत की सारी हदें पार

पुलिस की समझाइश के बाद मामला हुआ शांत

पुलिस की मौजूदगी में प्रशासन ने समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की. आपसी सहमति बनने के बाद भीड़ वहां से हट गई. इस पूरे मामले पर शहर काजी खलीफुर्रहमान का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन के साथ समझौता हो गया है और आगे की कार्रवाई सोमवार को शुरू होगी. मुस्लिमों की भीड़ बढ़ती देख लगभग 2 हजार पुलिसकर्मियों को जेसीबी और पोकलेन मशीनों के साथ तैनात किया गया था.

आज इंदौर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

उज्जैन के शाही मस्जिद के मामले में मुस्लिम समुदाय ने इंदौर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. यह मस्जिद सड़क चौड़ीकरण परियोजना के दायरे में आती है. इस मामले पर सुनवाई सोमवार को होनी है. इससे पहले नगर निगम की कार्रवाई की आशंका को देखते हुए रविवार को मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में मस्जिद परिसर में जमा हो गए और तोड़फोड़ के विरोध में नारे लगाए. शनिवार रात से ही मस्जिद पर भीड़ जमा हो रही थी और विरोध प्रदर्शन रविवार दोपहर तक जारी रहा. पुलिस और प्रशासन की तैयारियों के बीच सड़क चौड़ी करने की परियोजना से प्रभावित धार्मिक स्थलों को हटाने की प्रक्रिया सोमवार को शुरू हो सकती है.

यह भी पढ़ें – MP: ‘गलत काम करने वालों सुधर जाओ, वरना अगले जन्म में नाग बनोगे’,​ एमपी के मंत्री करण सिंह वर्मा का अजीबोगरीब बयान