दोस्त ही बना दरिंदा! घुमाने के बहाने बुलाया, फिर 5 लोगों के साथ युवती को बनाया हवस का शिकार; रूह कंपा देगी घटना

मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक महिला ने पांच लोगों पर यौन उत्पीड़न और मारपीट करने का आरोप लगाया है. महिला की शिकायत पर नानाखेड़ा थाना पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज किया है. पुलिस ने महिला का मेडिकल परीक्षण भी कराया है. मामले की जांच जारी है.

दोस्त ही बना हैवान

पुलिस के मुताबिक, इंदौर की रहने वाली महिला की कुछ महीने पहले इंस्टाग्राम के जरिए उज्जैन निवासी चक्रेश जैन से दोस्ती हुई थी. महिला पहले भी उससे दो बार मिल चुकी थी. सोमवार रात वह बस से उज्जैन पहुंची और इंदौर रोड पर मेघदूत होटल के पास चक्रेश से मिली. इसके बाद वह उसकी कार में बैठ गई.

नशीला पदार्थ पिलाकर की दरिंदगी

महिला का आरोप है कि कार में घूमने के दौरान उसे कॉफी पीने के लिए दी गई, जिसके बाद उसे चक्कर आने लगे. कुछ देर बाद कार में एक अन्य व्यक्ति भी सवार हुआ. महिला ने आरोप लगाया कि दोनों ने उसके साथ जबरदस्ती की और मारपीट की. इसके बाद उसे इंदौर के पास अरविंदो अस्पताल के बाहर छोड़ दिया गया.

पांच लोगों ने की दुष्कर्म

महिला ने पुलिस को दिए आवेदन में पांच लोगों पर यौन उत्पीड़न करने और निजी अंग में प्लास्टिक का डंडा डालने का भी आरोप लगाया है. हालांकि, पुलिस ने फिलहाल दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

पुलिस ने क्या कहा?

सीएसपी श्वेता गुप्ता के मुताबिक, महिला की शिकायत पर मेडिकल परीक्षण कराया गया है. उन्होंने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट में महिला के निजी अंगों पर चोट के निशान नहीं मिले हैं. साथ ही जांच में पता चला कि दो लोगों ने ही पीड़िता संग दुष्कर्म किया. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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