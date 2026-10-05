Ujjain: स्कूल जाने के लिए घर से निकला था 10वीं का छात्र, बस में चढ़ते ही ऐसा क्या हुआ, जिसके बाद विधान दुनिया से ही चल बसा?

Ujjain School Student Death: मध्य प्रदेश के उज्जैन में सोमवार 5 अक्टूबर 2026 को एक ऐसा हादसा हुआ, जिसने एक परिवार की खुशियों को पल भर में मातम में बदल दिया. जिस 15 साल के छात्र ने रोज की तरह स्कूल के लिए कदम निकाले थे, किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ घंटों बाद उसकी अंतिम यात्रा निकलेगी. स्कूल बस में चढ़ते समय अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद छात्र को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया.

स्कूल बस में चढ़ते समय अचानक बिगड़ी तबीयत

मामला उज्जैन की श्रीकृष्ण कॉलोनी का है. यहां रहने वाले संजय कुशवाह का 15 साल का बेटा विधान कुशवाह सेंट थॉमस स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ता था. रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार सुबह करीब 7 बजे विधान रोज की तरह स्कूल जाने के लिए घर से निकला था. बताया गया कि स्कूल बस में चढ़ते समय अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई. उसे अटैक आने के बाद आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया. परिवार को उम्मीद थी कि इलाज के बाद वह ठीक होकर घर लौट आएगा, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी.

1 बजे निकाली गई विधान की अंतिम यात्रा

विधान की मौत की खबर जैसे ही परिवार और आसपास के लोगों को मिली, पूरे इलाके में मातम पसर गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. परिवार के लिए यह यकीन करना भी मुश्किल था कि सुबह जिस बच्चे को स्कूल के लिए विदा किया था. कुछ ही घंटों में वह दुनिया से विदा हो जाएगा. सोमवार दोपहर करीब 1 बजे विधान की शवयात्रा निकाली गई. घटना से श्रीकृष्ण कॉलोनी में भी शोक की लहर दौड़ गई. जिसने भी इस घटना के बारे में सुना, वह सदमे में चला गया.

फल का ठेला लगाते हैं पिता

विधान के पिता संजय, जिन्हें लोग संजू कुशवाह के नाम से भी जानते हैं, निकास चौराहे पर फल का ठेला लगाते हैं. बेटे की अचानक मौत की खबर ने उन्हें पूरी तरह मोड़ दिया. परिवार के साथ-साथ सेंट थॉमस स्कूल में भी इस घटना से शोक का माहौल है.