Shipra River incident: चिंतामण ब्रिज पर दर्दनाक घटना, 22 साल के युवक ने नदी में कूदकर की आत्महत्या

Ujjain Youth Suicide: उज्जैन से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां महज 22 साल के युवक ने मानसिक तनाव के चलते अपनी जिंदगी खत्म कर ली. घटना शिप्रा नदी पर लालपुर के पास निर्माणाधीन चिंतामण ब्रिज की है, जहां युवक ने नदी में छलांग लगा दी. मृतक की पहचान अंकित पाटीदार, निवासी ग्राम सुवासा के रूप में हुई है.

पुलिस कर रही मामले की जांच

बताया जा रहा है पूरा मामला नीलगंगा थाना उज्जैन का है. दरअसल, अंकित अपनी बहन के साथ उज्जैन आया था, लेकिन बहन के वापस जाने के बाद उसने यह बड़ा कदम उठा लिया.

घटना के बाद एसडीईआरएफ और मां शिप्रा तैराक दल ने कड़ी मशक्कत कर युवक के शव को बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. गुरुवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है. फ़िलहाल पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है.

किस दबाव के चलते युवक ने उठाया ये कदम?

अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा कौन सा दबाव था, जिसने एक युवा को जिंदगी से हार मानने पर मजबूर कर दिया? क्या परिवार, समाज और सिस्टम ऐसे मामलों को समय रहते समझने में नाकाम हो रहे हैं . यह घटना सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि मानसिक तनाव अब खामोशी से जान ले रहा है.

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