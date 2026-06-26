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Ujjain: मनचले ने पहले युवती का रोका रास्ता, बात करने से इंकार किया तो 14 बार किए चाकू से ताबड़तोड़ वार

Ujjain Girl Stabbed: उज्जैन में नीलगंगा थाना इलाके में माधव क्लब रोड पर दवा मार्केट में शुक्रवार दोपहर एक युवती की चाकू घोंपकर मारने की कोशिश की. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

By: Shristi S | Last Updated: June 26, 2026 8:01:12 PM IST

उज्जैन में मनचले ने युवती को 14 बार चाकू से घोंपा
उज्जैन में मनचले ने युवती को 14 बार चाकू से घोंपा


Ujjain Girl Knife Attack: मध्य प्रदेश के उज्जैन में नीलगंगा थाना इलाके में माधव क्लब रोड पर दवा मार्केट में शुक्रवार दोपहर एक युवती की चाकू घोंपकर मारने की कोशिश की. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस ने हत्या की कोशिश का केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

बापू नगर की रहने वाली 19 साल की पूजा रजक फ्रीगंज में दयाल फार्मा में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करती है. वह रोज की तरह काम पर जा रही थी. दवा मार्केट के मेन गेट पर एक युवक ने उसे रोका, उससे बात की और अचानक उस पर चाकू से हमला कर दिया.

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14 बार चाकू से किया हमला

चश्मदीदों के मुताबिक, आरोपी ने युवती को 14 बार चाकू मारा. शोर सुनकर आस-पास के दुकानदार मौके पर पहुंचे और घायल पूजा को चरक हॉस्पिटल पहुंचाया. चरक हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बताया कि पूजा के पेट, गर्दन और हाथ पर गहरे घाव हैं. फर्स्ट एड के बाद उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने उसकी हालत स्थिर लेकिन क्रिटिकल बताई है. पूजा की मां आरती रजक ने पुलिस को बताया कि सुनील नाम का एक युवक कुछ समय से उनकी बेटी को परेशान कर रहा था. दो दिन पहले उसकी काउंसलिंग हुई थी. परिवार को शक है कि सुनील ने हमला किया है.

लड़की के बयान के बाद केस दर्ज

नीलगंगा पुलिस स्टेशन के मुताबिक, घायल लड़की ने डेंडिया गांव के रहने वाले सुनील जारोलिया पर हमला करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ BNS एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है. स्टेशन इंचार्ज तरुण कुरील ने बताया कि घटना का CCTV फुटेज जारी कर दिया गया है. 

आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए टीमें बनाई गई हैं और डेंडिया गांव समेत संभावित जगहों पर छापेमारी की जा रही है. पुलिस आरोपी के क्रिमिनल रिकॉर्ड और हमले के पीछे के मकसद की भी जांच कर रही है. दवा बाजार जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में दिनदहाड़े हुई इस घटना से स्थानीय व्यापारी गुस्से में हैं. उन्होंने बाजार इलाके में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है.

Tags: crimeMadhya PradeshUjjain
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