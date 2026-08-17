Ujjain Stampede: उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर में मची भगदड़, कई श्रद्धालु हुए घायल

Ujjain Stampede: सावन के पवित्र महीने के तीसरे सोमवार को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे. नागचंद्रेश्वर मंदिर के बारे में बताया जाता है कि इस मंदिर को दर्शन के लिए साल में केवल एक बार खोला जाता है. जिसकी वजह से दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा हो गई थी. तभी अचानक मुख्य मंदिर परिसर के पास स्थित हरसिद्धि मंदिर के पास बैरिकेड वाले इलाके में अचानक भीड़ का दबाव बढ़ गया, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई.

मंदिर प्रबंधन समिति ने कुछ मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मंदिर में अफरातफरी और अव्यवस्था के बारे में चल रही खबरों को भ्रामक बताकर खारिज कर दिया है.

कई श्रद्धालु पड़े बीमार

भीड़ का दबाव बढ़ने की वजह से कई श्रद्धालुओं के बीमार होने की खबर सामने आ रही है. लोगों के गिरने और बेहोश होने की भी खबरें सामने आ रही हैं. मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों और परिवार के सदस्यों ने श्रद्धालुओं को भीड़ से बाहर निकालने में मदद की. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है. स्थानीय खबरों के अनुसार, 13 श्रद्धालु घायल हुए हैं.

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मंदिर समिति ने क्या कहा?

बताया जा रहा है कि सुबह से ही मंदिर परिसर में भगवान महाकाल के दर्शन और सावन के इस तीसरे सोमवार को नागचंद्रेश्वर मंदिर के विशेष दर्शन के लिए उत्सुक लोगों की भारी भीड़ जमा थी. नागचंद्रेश्वर मंदिर के दरवाजे साल में केवल एक बार खुलते हैं, इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस अवसर के लिए उज्जैन आते हैं. मंदिर समिति के अनुसार, भीड़ इसलिए अधिक थी क्योंकि नाग पंचमी, सावन का सोमवार और भगवान श्री महाकालेश्वर की सवारी, ये सभी एख ही दिन पड़ रहे थे.

कितने श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

मंदिर समिति के अनुसार, अब तक लगभग 6.19 लाख श्रद्धालु मंदिर के दर्शन कर चुके हैं. विभिन्न रास्तों पर लंबी कतारों के बावजूद श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू दर्शन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं. समिति ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें और भ्रामक या अपुष्ट खबरों को साझा करने से बचें. महाकाल मंदिर में भारी भीड़ के बीच इस अफवाह से श्रद्धालुओं में घबराहट फैल गई कि नागचंद्रेश्वर मंदिर की कतार में बिजली का करंट फैल गया है.

एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर (DP) के पास बिजली का करंट फैलने की खबरों के बाद हरसिद्धि मंदिर चौराहे के पास बैरिकेड वाले इलाके में भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई. कुछ श्रद्धालु गिर गए और बैरिकेड से टकरा गए.

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