खड़े हनुमान मंदिर के आगे मशीनें भी बेबस, आधीरात पहुंची तकनीकी टीम; फिर हुआ अनोखा चमत्कार, वीडियो वायरल

उज्जैन के प्रसिद्ध खड़े हनुमान मंदिर का मामला एक बार फिर चर्चा में है. इस बार मंदिर में प्रशासन की ओर से आधी रात को प्रतिमा की जांच किए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. बताया जा रहा है कि सोमवार और मंगलवार की दरमियानी आधी रात एसडीएम एलएन गर्ग के नेतृत्व में एक जांच दल मंदिर पहुंचा. भोपाल से आई टीम ने मशीनों की मदद से हनुमान प्रतिमा जांच करनी चाही, लेकिन मशीन खराब हो गई. इसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

मशीन खराब होने का वीडियो वायरल

जानकारी के मुताबिक, जांच दल रात करीब 2 बजे तक खड़े हनुमान मंदिर परिसर में मौजूद रहा. इस दौरान जांच से जुड़े कुछ वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं. एक वीडियो में जांच के दौरान अधिकारी मशीन खराब होने की बात कहते सुनाई और दिखाई दे रहे हैं. इसके बाद से ही प्रतिमा की जांच और मशीन खराब होने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. हालांकि, प्रशासन की ओर से अब तक इस पूरी कार्रवाई को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.

VHP ने उठाए सवाल, विरोध की चेतावनी

विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जिला अध्यक्ष राजेश आंजना ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि जब दिन में भी जांच की जा सकती थी, तो आधी रात को मंदिर पहुंचकर प्रतिमा की जांच करने की क्या जरूरत थी? उन्होंने प्रशासन से अपनी मंशा स्पष्ट करने की मांग की है. आंजना ने कहा कि मंदिर में रात के समय पुजारी, साधु-संतों और आम लोगों का प्रवेश नहीं होता, ऐसे में प्रशासन की इस कार्रवाई से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं. उन्होंने इस मामले में विरोध जताने की बात भी कही है.

भाजपा पार्षद ने भी जताई नाराजगी

इस मामले में भाजपा पार्षद शिवेंद्र तिवारी ने भी जांच के समय पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने बताया कि सोमवार रात एसडीएम एलएन गर्ग के साथ नगर निगम, पुलिस और भोपाल से आई टीम ने मशीनों के जरिए प्रतिमा की स्क्रीनिंग की थी. पार्षद के मुताबिक, जब यह काम दिन में भी किया जा सकता था, तो इसे रात में करने की जरूरत क्यों पड़ी? उन्होंने प्रशासन से इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने और लोगों की भावनाओं का सम्मान करने की मांग की है.

प्रशासन की चुप्पी से बढ़ा विवाद

मंदिर में आधी रात को हुई इस जांच के बाद स्थानीय स्तर पर सवाल उठने लगे हैं. वहीं, नगर निगम और प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी फिलहाल इस मामले पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं. अब देखना होगा कि प्रशासन इस जांच के पीछे की वजह और पूरी कार्रवाई को लेकर क्या स्पष्टीकरण देता है.

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