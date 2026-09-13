Home > मध्य प्रदेश > उज्जैन के खड़े हनुमान मंदिर के लिए साध्वी हर्षानंद गिरि ने किया सद्बुद्धि यज्ञ, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने डाली आहुतियां

उज्जैन के खड़े हनुमान मंदिर के लिए साध्वी हर्षानंद गिरि ने किया सद्बुद्धि यज्ञ, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने डाली आहुतियां

Ujjain Khade Hanuman Mandir: उज्जैन के खड़े हनुमान मंदिर की रक्षा के लिए देश के अलग-अलग कोनों से आवाज बुलंद हो रही है. इस बीच, साध्वी हर्षानंद गिरि और पूज्य श्री शंकर लक्ष्मीनारायण जी महाराज ने सद्बुद्धि हवन का आयोजन किया. जिसमें बड़ी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं मे आहुतियां डाली.

By: Sohail Rahman | Published: September 13, 2026 3:20:12 PM IST

उज्जैन के खड़े हनुमान मंदिर के लिए किया गया सद्बुद्धि यज्ञ
उज्जैन के खड़े हनुमान मंदिर के लिए किया गया सद्बुद्धि यज्ञ


Ujjain Khade Hanuman Mandir: उज्जैन के खड़े हनुमान मंदिर को लेकर चल रहे विवाद के बीच रविवार को मंदिर परिसर में सद्बुद्धि हवन किया गया. इसमें साध्वी हर्षानंद गिरि और पूज्य श्री शंकर लक्ष्मीनारायण जी महाराज समेत कई श्रद्धालुओं ने आहुतियां डालीं. इस हवन का मकसद प्रशासन और सरकार को सद्बुद्धि देना बताया गया, ताकि वे हनुमानजी की प्रतिमा को वहीं रहने दें और मंदिर बनाने का एलान करें.

साध्वी हर्षानंद गिरि ने कहा कि यह सद्बुद्धि हवन इस उम्मीद से किया गया है कि प्रशासन और सरकार जल्द साफ करें कि हनुमानजी की प्रतिमा नहीं हटाई जाएगी. साथ ही, इसी जगह पर मंदिर का निर्माण होगा. उन्होंने बताया कि सरकार ने 2 से 3 दिन का समय मांगा है. इसके बाद भी अगर प्रशासन का रुख साफ नहीं हुआ तो अनशन और धरना-प्रदर्शन किया जाएगा. साध्वी ने संतों से धर्म और मंदिरों की रक्षा के लिए आगे आने की अपील की.

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साध्वी ने लोगों से आगे आने की अपील की

इसके अलावा, साध्वी ने मंदिर की रक्षा के लिए लोगों से आगे आने की अपील की. उन्होंने कहा कि जब संत राम के नाम पर जीवन समर्पित करते हैं, तो उन्हें हनुमानजी के मंदिर से जुड़े इस मामले में भी आगे आना चाहिए. इसके अलावा, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के मुख्यमंत्री को लिखे पत्र का भी जिक्र किया. उन्होंने उम्मीद जताई कि उमा भारती की आस्था को देखते हुए सरकार जल्द ही मंदिर को यहीं बनाए रखने का एलान करेगी. उन्होंने यह भी कहा कि रविवार को यज्ञ के बाद सोमवार तक प्रशासन को समय दिया जाएगा. इसके बाद सरकार और प्रशासन के रुख के हिसाब से आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी.

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भक्त इसे मान रहे चमत्कार

बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन के खड़े हनुमान मंदिर का पूरा ढांचा तोड़ा जा चुका है, लेकिन अंदर खड़ी प्रतिमा हिली तक नहीं. 4-4 बार कोशिश हो चुकी है. हाइड्रोलिक क्रेन तक लगाकर मंदिर को हटाने की कोशिश की गई. लेकिन प्रशासन को फिर भी सफलता नहीं मिली है. अब प्रशासन ने अपनी कार्रवाई रोक दी है. भक्त इसे चमत्कार मान रहे हैं. इस खबर के फैलने के बाद मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से बड़ी मात्रा में लोग इसका दर्शन करने पहुंच रहे हैं.

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Tags: home-hero-pos-1MP News
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