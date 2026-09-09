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Ujjain Hanuman Mandir: ‘खड़े हनुमान’ के आगे मशीनों ने टेके घुटने! JCB-क्रेन लगाकर भी 7 दिन में नहीं हिली प्रतिमा, प्रशासन बेबस

Ujjain Hanuman Temple: उज्जैन में एक ऐसा चमत्कार हुआ, जिसने सभी के पसीने छुड़ा दिए. वहां खड़े हनुमान मंदिर के आगे सारी मशीनें ध्वस्त पड़ गईं. जेसीबी और क्रेन भी प्रतिमा को नहीं हिला सकीं. करीब 7 दिन से प्रतिमा को हटाने का प्रयास किया जा रहा है.

By: Kamesh Dwivedi | Last Updated: September 9, 2026 3:17:31 PM IST

उज्जैन में स्थित हनुमान जी की प्रतिमा को जेसीबी और क्रेन भी नहीं हटा पाई
उज्जैन में स्थित हनुमान जी की प्रतिमा को जेसीबी और क्रेन भी नहीं हटा पाई


उज्जैन में सिंहस्थ के तहत सड़क चौड़ीकरण के लिए खड़े हनुमान मंदिर की प्रतिमा को हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन ना जेसीबी और ना ही क्रेन कोई मशीनें प्रतिमा को हटा नहीं सकीं. सात दिनों की कोशिश के बाद भी प्रतिमा अपनी जगह से नहीं हिली. प्रतिमा को जबरदस्ती हटाने के प्रयास के कारण से हिंदूवादी संगठनों और श्रद्धालुओं में नाराजगी है. भक्त प्रतिमा को चमत्कारी बताते हुए इसे यहीं रहने देने की मांग कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि ये प्रतिमा करीब 1000 साल पुरानी है. 

क्या है पूरा मामला?

उज्जैन के कंठाल चौराहा, छत्रीचौक मार्ग के चौड़ीकरण के दायरे में आ रहे खड़े हनुमान अपनी जगह से टस से मस होने को तैयार नहीं हैं. गुरुवार रात 11 बजे से नगर निगम अमले ने प्रतिमा की शिफ्टिंग शुरू की, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली. पुरातत्व विभाग की टीम भी जांच के लिए आ चुकी है परंतु कोई हल नही निकल पाया. नुकसान होने से बचाने के लिए प्रतिमा को पॉलीथिन से पैक करने के बाद फिर से पैकिंग खोली गई. फिलहाल प्रतिमा अपनी जगह पर ही है. हालांकि हिंदूवादी संगठन व पंडित की सहमति से मंदिर की दीवार, गुम्बज व शिखर हटा दिया गया है.

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चमत्कार को देखने के लिए भक्तों का लगा तांता

वर्तमान समय मे मन्दिर के आस पास भक्तों का तांता लगा हुआ है. अब भक्तों का कहना है कि जब प्रयास के बाद भी प्रतिमा नही हट रही तो क्यों न यहीं रहने दिया जाए. मन्दिर के पास भजन चल रहे है. भक्तों की लंबी लंबी कतारें बता रही हैं कि ये कोई चमत्कार जैसा है. 

150 साले से मौजूद है प्रतिमा

बताया जा रहा है कि करीब 150 साल से ज्यादा पुराने खड़े हनुमान मंदिर से पूरे शहर का आस्था भरा जुड़ाव है. कहा जा रहा है कि ऐसा कोई भी सनातनी नहीं होगा, जो अपने जीवनकाल में बाबा के दर पर एक बार नहीं पहुंचा होगा. भक्त उत्तम स्वास्थ्य व बीमारी दूर करने के लिए भी यहां आते हैं. 

शाम को भक्तजन कर रहे हैं पूजा

हनुमान जी की प्रतिमा की शिफ्टिंग के दौरान मंदिर का गुंबद और दीवारें टूट चुके हैं. आसपास के स्थल को साफ कर दिया है. सबकुछ ध्वस्त हो गया, लेकिन मूर्ति अभी भी वहीं खड़ी है. शाम को रोज की तरह हनुमानजी की पूजा अर्चना की जा रही है.  आरती के समय बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन और  हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता उपस्थित रहते हैं.

प्रतिमा हटाने का कार्य रुका

क्षेत्रवासियों का कहना है कि लोगों की भावना को देखते हुए महाकाल सवारी के बाद हनुमानजी को शिफ्ट करना चाहिए. यही कारण है प्रतिमा शिफ्टिंग का कार्य रोक दिया गया. महाकाल सवारी भी निकल चुकी है अब फिर से कार्य शुरू होगा. जमीन पर खड़े हनुमानजी की यह प्रतिमा 8 फीट ऊंची है. प्रतिमा को बगैर सहारे के खड़ा रखने के लिए प्रतिमा का हिस्सा शिला पर खड़ा किया गया है. 4 से 5 फी की शिला जमीन के नीचे है. जमीन से प्रतिमा निकालने के लिए आसपास की खुदाई फिर से की जाएगी.

यह खबर भी पढ़ें: टूरिस्ट गाइड की हत्या के बाद आमेर में उबाल, बंद हुईं दुकानें और महल के सभी रास्ते; फोर्स तैनात

Tags: Ujjain Hanuman MandirUjjain Hanuman temple
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