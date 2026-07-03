पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांगा तो ससुराल वाले बने कसाई… विवाहिता के बाल काटे, कपड़े फाड़े और चप्पल-जूतों की माला डालकर गांव में घुमाया; 11 पर केस!

मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से एक महिला को अर्धनंग कर पूरे गांव में घुमाने की शर्मनाक वारदात सामने आई है. महिला अपने बच्चों के लिए पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांगने ससुराल पहुंती थी जहां सास, ससुर और देवर ने उसी के पति के सामने पहले बाल काटे, कपड़े फाडे और जूते-चप्पलों की माला पहनाकर अर्धनंग हालत में पूरे गांव में घुमाया. इस घटना से जुड़ा एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस संगीन जुर्म के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया और 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराए हैं. तीन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जबकि 8 लोग अभी-भी फरार हैं. महिला तीन साल पहले अपना ससुराल छोड़ दिया था और प्रेमी के साथ शादी रचाकर अपने बच्चों के साथ दूसरे शहर रहने लगी थी. घटना वाले दिन महिला का दूसरा पति भी वहां मौजूद था और ससुराल वालों की हैवानियत से बचाने की भीख मांगता रहा.

बच्चों का अधिकार लेने पहुंची महिला

उज्जैन के झारड़ा तहसील के तहत आने वाले हरनिया गांव में 30 जून को घटी घटना से पूरे देश को शर्मसार कर दिया है. 30 जून, गुरुवार को हुई वारदात का एक वीडियो भी वायरल हो गया जिसने पुलिस महकमे में सनसनी मचा दी. इस मामले के बाद पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया. आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला ने 2023 में अपना ससुराल छोड़ दिया और प्रेमी से ब्याह रचाकर अपने पूर्व पति के बच्चों के साथ अलग रहने लगी थी. लेकिन कुछ दिन पहले अचानक वो ससुराल पहुंची और पूर्व पति से बच्चों के लिए पैतृक संपत्ति में अधिकार मांग लिया. इसी बात पर ससुराल पक्ष गुस्से से आग बबूला हो गया. पूर्व सास, ससुर, पति और देवर ने विवाहित महिला को पकड़ लिया और बदसुलूकी करने लगे.

तमाशबीन बने रहे गांव वाले

पुलिस को दी शिकायत में महिला का आरोप है कि बच्चों का हक मांगने पर उसे पकड़ लिया और उसके बाल काट दिए. इतने पर भी हैवानों का गुस्सा शांत नहीं हुआ. महिला के कपड़े तक फाड़ दिए और जूते-चप्पलों की माला पहनाकर पूरे गांव में अर्धनंग हालत में घुमाया. इस अपराध में ससुराल वालों के साथ गांव के कुछ अन्य लोग भी शामिल थे. वायरल वीडियो में महिला के साथ उसका पूर्व पति भी नजर आ रहा है. उसने महिला को बचाने के लिए गांव वालों से गुहार लगाई और आपत्तिजनक हालत में उसके बदन को एक दुपट्टे से ढक दिया. लेकिन गांव का कोई भी शख्स मदद के लिए आगे नहीं आया.

दूसरे पति संग लौटी महिला को जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाया, बाल काटे और कपड़े फाड़े,

उज्जैन में शर्मनाक घटना! मध्यप्रदेश में उज्जैन के हरनियाखेड़ा गांव में एक महिला और उसके दूसरे पति के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, पूर्व पति के स्वजनों और ग्रामीणों ने महिला के बाल काटे,… pic.twitter.com/pNqYIRPbXC — MANOJ SHARMA LUCKNOW UP🇮🇳🇮🇳🇮🇳 (@ManojSh28986262) July 2, 2026

पुलिस की सूझबूझ से बचाई जान

बताया जा रहा है कि इस खौफनाक जुर्म के खिलाफ 112 डायल पर शिकायत दर्ज की गई थी जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची और महिला को प्रेमी समेत गांव से सुरक्षित निकाल लिया. महिला ने पुलिस थाने पहुंचकर पूर्व ससुराल के परिजन और गांव वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. कुल मिलाकर 11 लोगों के नाम लिखाए गए जिसमें से 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है. उज्जैन एसपी ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि महिला पिछले 3-4 साल से अपने बच्चों को लेकर अलग रही थी. उन्होंने बचाया कि इस मामले में महिला को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है. पैतृक संपत्ति में महिला और बच्चों का अधिकार वापस दिलवाने की प्रोसेस भी शुरू हो चुकी है. साथ ही, पुलिस आपराधियों पर शिकंजा कस रही है. 8 आरोपियों की तलाशी की जा रही है.

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