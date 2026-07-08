Ujjain: फायर सेफ्टी इंस्पेक्शन के दौरान बवाल! नगर निगम अधिकारी को होटल मालिक ने सरेआम जड़े थप्पड़

Fire Safety Inspection Officer Assault: उज्जैन के महाकाल मंदिर इलाके में फायर सेफ्टी इंस्पेक्शन करने पहुंची नगर निगम टीम के एक अधिकारी पर हमला कर दिया गया. आरोप है कि एक होटल मालिक के बेटे ने इंस्पेक्शन का विरोध करते हुए अधिकारी को सरेआम थप्पड़ मार दिया.

घटना का CCTV फुटेज सामने आया है, जिससे बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. नगर निगम की शिकायत के बाद पुलिस ने सरकारी काम में रुकावट डालने समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

फायर सेफ्टी इंस्पेक्शन के दौरान विवाद

हाल ही में हुई आग की घटनाओं को देखते हुए नगर निगम का फायर डिपार्टमेंट महाकाल मंदिर इलाके के होटलों और धर्मशालाओं में फायर सेफ्टी इंतज़ामों का इंस्पेक्शन कर रहा है. इसी अभियान के तहत फायर ऑफिसर लक्ष्मण प्रसाद साहू और उनकी टीम बुधवार को जयसिंहपुरा स्थित मां पीतांबरा होटल रेजीडेंसी गए. वे फायर NOC, फायर ऑडिट रिपोर्ट और दूसरे सेफ्टी इंतज़ामों का इंस्पेक्शन कर रहे थे.

इंस्पेक्शन के दौरान होटल मालिक मनोहरलाल आरोन्या का बेटा विकास पहुंचा. आरोप है कि उसने इंस्पेक्शन का विरोध किया और फायर ऑफिसर से झगड़ा किया. झगड़ा बढ़ने पर उसने ऑफिसर का आइडेंटिटी कार्ड छीन लिया और उन पर हमला कर दिया. CCTV फुटेज में आरोपी ऑफिसर को थप्पड़ मारता हुआ दिख रहा है.

सरकारी प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया

शिकायत के मुताबिक, झगड़े के दौरान आरोपियों ने रिसेप्शन पर रखा वायरलेस सेट, कार्बन पेपर और दूसरे सरकारी डॉक्यूमेंट्स छीनकर बाहर फेंक दिए. इससे वायरलेस सेट खराब हो गया. घटना के बाद कुछ देर तक मौके पर अफरा-तफरी मची रही. फायर ऑफिसर लक्ष्मण प्रसाद साहू का कहना है कि आरोपियों ने उन्हें लगातार चार थप्पड़ मारे, जिससे उनके चेहरे, सिर और बाईं आंख पर चोटें आईं. घटना के बाद उन्होंने सीनियर अधिकारियों को बताया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने केस दर्ज किया

नगर निगम ऑफिसर की शिकायत के आधार पर महाकाल थाना पुलिस ने आरोपी विकास के खिलाफ सरकारी काम में रुकावट डालने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि वे आरोपी की तलाश कर रहे हैं और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लेंगे.