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उज्जैन में दर्दनाक हादसा! गमी के लिए जा रहे लोगों को कार ने उड़ाया, महिला की मौत

उज्जैन में एक दर्दनाक हादसे की वीडियो सामने आई है, जिसमें तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है. एक तेज रफ्तार कार ने पांच लोगों को रौंद दिया. एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं बच्चों समेत कई लोग घायल हो गए हैं.

By: Deepika Pandey | Published: May 3, 2026 6:37:49 PM IST

Road Accident
Road Accident


Ujjain Car Accident: मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बेहद दर्दनाक हादसे की वीडियो सामने आई है. यहां एक परिवार रविवार को गमी में जा रहा था. इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार ने सड़क के किनारे चल रहे एक परिवार को अपनी चपेट में ले लिया. इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं तीन बच्चों समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. ये पूरा हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. 

जानकारी के अनुसार, ये हादसा उज्जैन से लगभग 35 किलोमीटर दूर उन्हेल क्षेत्र के नई दिल्ली चौराहे के पास हुआ है. सड़क के किनारे पर चल रहा परिवार पैदल चल रहा था. इसी बीच अचानक से तेज रफ्तार कार सामने से आ गई और  उन्हें चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि सभी लोग उछलकर बीच सड़क पर जा गिरे.

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मृतका और घायलों की पहचान

मृतका की पहचान 55 वर्षीय जमीला बी के रूप में हुई है. वो अपने परिवार के साथ गमी में जा रहा था. इसके अलावा घायलों की पहचान 40 वर्षीय तबस्सुम, 6 वर्षीय इरशाद, 13 वर्षीय शिफा, 8 वर्षीय फरहान के रूप में हुई है. घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका प्राथमिक उपचार किया गया. इसके बाद हालत गंभीर देखते हुए उन्हें उज्जैन के चरक अस्पताल भेज दिया गया. 

सीसीटीवी फुटेज में क्या है?

इस पूरे हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है. वीडियो में सामने देखा जा सकता है कि सभी लोग सड़क के किनारे चल रहे थे. इसी बीच सामने से एक तेज रफ्तार कार आई, जिसने उन्हें बेरहमी से टक्कर मार दी. ये वीडियो काफी डरावना था. वहीं इस मामले में उन्हेल थाना प्रभारी संतोष चौहान ने जानकारी दी कि सभी घायलों की हालत स्थिर है. वहीं पुलिस ने कार चालक के खिलाफ हत्या और हत्या की कोशिश समेत तमाम धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. 

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