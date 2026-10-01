Ujjain Crime: 19 साल की युवती को कार में खींच ले गए 2 युवक, 25 सेकंड के CCTV ने मचा दिया था हड़कंप; कुछ घंटे बाद मिला ऐसा सबूत, पलट गई कहानी!

Ujjain Crime: मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के लालबाई-फूलबाई इलाके में मंगलवार रात एक ऐसा नाटकीय घटनाक्रम सामने आया, जिसने पुलिस और परिजनों दोनों को हैरान कर दिया. रात करीब आठ-नौ बजे के बीच 19 वर्षीय युवती अपने घर के बाहर खड़ी थी, तभी बिना नंबर प्लेट की एक संदिग्ध काली कार में दो युवक आए. सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि युवकों ने उसे जबरन कार में खींचने की कोशिश की और जब परिवारवालों तथा पड़ोसियों ने बचाने की गुहार लगाते हुए उसे खींचने का प्रयास किया, तो आरोपी उसे जबरन कार में डालकर फरार हो गए. इस 25 सेकंड के घटनाक्रम से इलाके में सनसनी फैल गई. पीड़ित पिता (जो थाने पर क्रेन ऑपरेटर हैं) की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर लिया.

लेकिन इस कहानी में कुछ ही घंटों बाद ऐसा ट्विस्ट आया, जिसने पूरे मामले को बदलकर रख दिया. सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में वही युवती एक युवक ध्रुव कुमावत के साथ दिखाई दी. युवती ने दावा किया कि उसका अपहरण नहीं हुआ है और वह अपनी मर्जी से ध्रुव के साथ गई है. दोनों ने खुद को बालिग बताते हुए अपनी रजामंदी से शादी करने की बात भी कही.

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि CCTV में दिखाई दे रहा घटनाक्रम क्या था? क्या युवती को वास्तव में जबरन ले जाया गया या वह अपनी इच्छा से ध्रुव के साथ गई थी? पुलिस फिलहाल दोनों पहलुओं की जांच कर रही है और युवती के आधिकारिक बयान का इंतजार है.

फिल्मी अंदाज में अपहरण, सीसीटीवी में कैद वारदात

मंगलवार की रात उज्जैन के लालबाई-फूलबाई इलाके में जो कुछ हुआ, वह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था. घर के बाहर खड़ी 19 वर्षीय युवती को अचानक दो युवक बिना नंबर प्लेट की कार में अगवा कर ले गए. सीसीटीवी फुटेज में यह साफ नजर आया कि कैसे युवती को जबरन गाड़ी में ठूंसने के दौरान परिवारवालों और पड़ोसियों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की. परिजनों ने उसे खींचने का प्रयास भी किया, लेकिन आरोपी भारी पड़े और उसे गाड़ी में डालकर तेजी से वहां से रफूचक्कर हो गए. इस दुस्साहसिक घटना के बाद पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में पुलिस को सूचना दी गई.

पुलिस एक्शन और अपहरण का मुकदमा दर्ज

घटना की गंभीरता को देखते हुए उज्जैन पुलिस ने तत्काल हरकत में आते हुए एक्शन लिया. जीवाजीगंज थाने में अपहरण का मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए कई विशेष टीमें गठित कर दीं. टीआई प्रतीक शर्मा ने बताया कि जांच के दौरान मुख्य आरोपी की पहचान ध्रुव कुमावत के रूप में हुई, जो उर्दूपुरा का रहने वाला है. पुलिस ने उसकी तलाश में कई जगहों पर रातभर छापेमारी की और उसकी कार का रूट ट्रैक करने के लिए आसपास के तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी ताकि जल्द से जल्द युवती को सकुशल बरामद किया जा सके.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और चौंकाने वाला सच

मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब अचानक युवती और ध्रुव का एक वीडियो सामने आया. इस वीडियो में युवती ने खुद यह खुलासा किया कि उसका किसी ने अपहरण नहीं किया था, बल्कि वह अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से गई है. वीडियो में ध्रुव और युवती दोनों यह कहते नजर आए कि वे बालिग हैं, पिछले चार साल से संपर्क में थे और उन्होंने अपनी रजामंदी से शादी कर ली है. उन्होंने अपने परिजनों से अपील की कि वे उन पर कोई दबाव न बनाएं और कहा कि वे जल्द ही खुद पुलिस के सामने पेश होकर अपना बयान दर्ज कराएंगे.

पुलिस की जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई

भले ही सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और बयानों ने इस मामले को प्रेम प्रसंग का मोड़ दे दिया हो, लेकिन पुलिस का रुख इस पर स्पष्ट है. टीआई प्रतीक शर्मा के अनुसार, वीडियो सामने आने के बावजूद दर्ज किया गया अपहरण का कानूनी मामला अपनी जगह कायम है. पुलिस का कहना है कि जब तक युवती को आधिकारिक तौर पर बरामद नहीं कर लिया जाता और किसी सक्षम प्राधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने उसके औपचारिक बयान दर्ज नहीं हो जाते, तब तक इस मामले की पूरी और निष्पक्ष जांच जारी रहेगी ताकि यह साफ हो सके कि असल सच्चाई क्या है.

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