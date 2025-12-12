Home > मध्य प्रदेश > दो दोस्तों की चमकी किस्मत, हाथ लग गया 15 कैरेट का कीमती हीरा, कीमत जान उड़ जाएंगे होश

MP diamonds News: पन्ना को हीरों का शहर कहा जाता है. पिछले महीने, छह किसानों को पाँच हीरे मिले थे, जिनमें से तीन जेम क्वालिटी के थे, जिनकी कीमत लगभग 12 लाख रुपये थी.

By: Shubahm Srivastava | Published: December 12, 2025 8:07:53 PM IST

Panna Diamonds News: वो कहते हैं न कि ‘ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है’. ऐसा ही कुछ दो दोस्तों — 24 साल के सतीश खटिक और 23 साल के साजिद मोहम्मद ने हाल ही में मध्य प्रदेश के पन्ना की हीरे से भरपूर ज़मीन पर एक खदान लीज़ पर ली थी. उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें कोई ऐसा हीरा मिलेगा जो उनकी पैसे की तंगी दूर करने और उनकी बहनों की शादियों के लिए पैसे का इंतज़ाम करने में उनकी मदद करेगा.

उनकी इच्छा अब पूरी हो गई है, जब दोनों को 15.34 कैरेट का, जेम-क्वालिटी का हीरा मिला है, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपये है. पन्ना के रानीगंज के रहने वाले दोनों दोस्तों ने कहा, “हमारी पहली प्राथमिकता अपनी बहनों की शादी करवाना है.” सतीश एक छोटी सी मीट की दुकान चलाते हैं, जबकि साजिद एक फल की दुकान पर काम करते हैं.

दशकों के बाद चमकी किस्मत  

खबरों के मुताबिक साजिद के दादा और पिता ने भी दशकों तक अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन उन्हें बहुत कम सफलता मिली थी. न्यूज़ एजेंसी PTI ने मंगलवार को डायमंड ऑफिसर रवि पटेल के हवाले से बताया, “दोनों ने कृष्णा कल्याणपुर में सिर्फ़ 20 दिन पहले एक कीमती हीरा निकाला था और आज उसे पन्ना डायमंड ऑफिस में जमा किया है. हीरे की कीमत 50 लाख रुपये से ज़्यादा होने का अनुमान है.” उन्होंने कहा कि इस कीमती हीरे को आने वाली नीलामी में नीलाम किया जाएगा.

‘हीरों का शहर’ – पन्ना 

पन्ना को हीरों का शहर कहा जाता है और इसने कई लोगों की किस्मत बदली है. पिछले महीने, छह किसानों को पाँच हीरे मिले थे, जिनमें से तीन जेम क्वालिटी के थे, जिनकी कीमत लगभग 12 लाख रुपये थी. बृजेंद्र कुमार शर्मा, विनोद ओमरे, रामकरण नायक, सूर्यभान सिंह, गुलाब सिंह और पुष्पेंद्र पाठक ने जून में एक छोटा माइनिंग प्लॉट भी लीज़ पर लिया था.

एक डायमंड एक्सपर्ट ने पत्थरों की जाँच की और बताया कि उनका वज़न 0.74 कैरेट, 2.29 कैरेट, 0.77 कैरेट, 1.08 कैरेट और 0.91 कैरेट है.

12 लाख कैरेट हीरे होने का अंदाज़ा

इस साल अब तक पन्ना डायमंड ऑफिस में 60 से ज़्यादा हीरे जमा हो चुके हैं. बुंदेलखंड इलाके में बसे पन्ना ज़िले में करीब 12 लाख कैरेट हीरे होने का अंदाज़ा है. खबर है कि आठ मीटर का माइनिंग प्लॉट Rs 200 सालाना के हिसाब से लीज़ पर दिया जाता है. हर तीन महीने में हीरे की नीलामी होती है जिसमें देश भर के व्यापारी हिस्सा लेते हैं.

खबर है कि नीलामी की आखिरी कीमत पर सरकार 12 परसेंट की कटौती करेगी, जिसमें 11 परसेंट रॉयल्टी और 1 परसेंट टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स (TDS) शामिल है, बाकी रकम खोजने वाले को दी जाएगी.

