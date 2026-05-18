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Twisha Sharma: बच्चा नहीं चाहती थी, MTP गोलियां और गांजा… ट्विशा की सास ने किया बहू के बारे में चौंकाने वाला खुलासा

Twisha Mother-in Law revelation: ट्विशा शर्मा की मौत से जुड़ा मामला, नए आरोपों और दावों की लगातार बाढ़ के बीच, और भी ज़्यादा उलझता जा रहा है. इसी बीच, उनकी सास गिरिबाला सिंह और उनके पति समर्थ सिंह की तरफ से कई गंभीर बयान सामने आए हैं, जिनमें ट्विशा के व्यवहार, मेडिकल इलाज और निजी ज़िंदगी को लेकर कई तरह के दावे किए गए हैं.

By: Shristi S | Last Updated: May 18, 2026 11:47:22 PM IST

ट्विशा की सास ने किया बहु के बारे में चौंकाने वाला खुलासा
ट्विशा की सास ने किया बहु के बारे में चौंकाने वाला खुलासा


Twisha Sharma Death Case: नोएडा की रहने वाली ट्विशा शर्मा की मौत से जुड़ा मामला, नए आरोपों और दावों की लगातार बाढ़ के बीच, और भी ज़्यादा उलझता जा रहा है. इसी बीच, उनकी सास गिरिबाला सिंह और उनके पति समर्थ सिंह की तरफ से कई गंभीर बयान सामने आए हैं, जिनमें ट्विशा के व्यवहार, मेडिकल इलाज और निजी ज़िंदगी को लेकर कई तरह के दावे किए गए हैं.

गिरिबाला सिंह ने बताया कि समर्थ और ट्विशा ने एक-दूसरे को अपने जीवनसाथी के तौर पर खुद चुना था, और उनकी शादी दोनों परिवारों की आपसी सहमति से हुई थी. शुरुआत में, ट्विशा खुद उनके घर आई थीं, और बाद में उनके माता-पिता भी आए. दोनों परिवारों की पृष्ठभूमि में अंतर होने के बावजूद शादी हुई

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कम उम्र में ही ग्लैमर की दुनिया में कदम रखा

सास ने दावा किया कि ट्विशा ने बहुत कम उम्र में ही ग्लैमर की दुनिया में कदम रख दिया था और उनका मेडिकल इलाज चल रहा था. हालांकि दवाइयों से उन्हें कभी-कभी कुछ राहत मिल जाती थी, लेकिन बाद में उनकी हालत फिर से बिगड़ जाती थी.

बच्चा न हो इसलिए लेती थी MTP गोलियां 

गिरिबाला सिंह ने यह भी खुलासा किया कि ट्विशा ने 7 मई को MTP (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नेंसी) गोलियां ली थीं, यह बात बाद में ही सामने आई. उन्होंने बताया कि प्रेग्नेंसी से जुड़ी स्थिति काफी तनाव का कारण बन गई थी, और इस दौरान कई घटनाएं हुईं

ट्विशा ने पहले भी प्रेग्नेंसी का विरोध किया था, यह कहते हुए कि वह बच्चा नहीं चाहती थी. इसके अलावा, यह भी दावा किया गया कि ट्विशा के व्यवहार में अक्सर अचानक और बड़े बदलाव देखने को मिलते थे, और कुछ समय के लिए तो वह अलग भी रहने लगी थी. ट्विशा का इलाज डॉ. सत्यकाम त्रिवेदी की देखरेख में चल रहा था; हालांकि, दवाइयां लिखे जाने के बावजूद उन्होंने उन्हें नहीं लिया.

नशीले पदार्थों के सेवन के आरोप

सास ने नशीले पदार्थों के सेवन को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने बताया कि ट्विशा ने खुद यह बात मानी थी कि वह गांजा का सेवन करती थी और एक मेडिकल स्पेशलिस्ट से इलाज करवा रही थी. हालांकि, नियमित रूप से दवाइयां न लेने के कारण उनकी हालत स्थिर नहीं हो पाई.

ट्विशा के पिता पर आरोप

गिरिबाला सिंह ने यह भी दावा किया कि त्विशा के पिता का व्यवहार अक्सर अनिश्चित रहता था, और उनके बारे में कुछ खास बातें बाद में ही सामने आईं. उन्होंने आगे कहा कि दोनों परिवारों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे, जिसके कारण कई बार पुलिस को दखल देना पड़ा. उन्होंने आरोप लगाया कि त्विशा 17 तारीख को दिल्ली गई थी, लेकिन फिर कभी घर नहीं लौटी; इसलिए, उस तारीख के बाद की अवधि में वह कहां थी, इसका पता लगाने के लिए जांच की जानी चाहिए. इसके अलावा, Uber ऐप से जुड़ी एक पुरानी घटना का भी ज़िक्र किया गया, जिसमें कथित तौर पर उनका अकाउंट ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था.

अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए, गिरिबाला सिंह ने ज़ोर देकर कहा कि उन्हें कानून-व्यवस्था और जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा है, और उनके खिलाफ किए जा रहे दावे बेबुनियाद हैं. इस मामले को लेकर एक झूठी कहानी गढ़ी जा रही है और इस मामले के हर पहलू की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.

पिता उज़्बेकिस्तान में 20 साल तक रहे

सास ने कहा कि पहला बच्चा बहुत मायने रखता है, फिर भी वह हमें एक पल की भी खुशी नहीं दे पाई. 7 मई को उसने गोलियां खा लीं. मैं खुद उसके पास बैठती थी, उसका सिर अपनी गोद में रखकर सहलाती थी. ट्विशा के पिता का बर्ताव कुछ अजीब है. उन्होंने बताया था कि वह 20 साल तक उज़्बेकिस्तान में रहे और दवाइयों के क्षेत्र में काम किया; मुझे शक है कि इस समस्या की जड़ वहीं हो सकती है. यह मामला अभी कोर्ट में चल रहा है. ये लोग सेना की बात करते हैं, लेकिन हमारे परिवार ने तो पीढ़ियों से सेना में सेवा की है.

‘मेरे पति ने देश के लिए अपनी जान दे दी’- गिरिबाला सिंह

गिरिबाला सिंह ने कहा, मेरे पति ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी. मुझे जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा है. ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ इसलिए जमानत मिल गई क्योंकि मैं पहले डिस्ट्रिक्ट जज थी; अगर कोई आम नागरिक होता, तो उसे भी जमानत मिल जाती. मेरे बेटे को भी जमानत मिल जाती.

‘रिज़र्वेशन’ को लेकर आरोप

गिरिबाला सिंह ने कहा, समर्थ AIIMS के अंदर नंगे पैर बिना किसी जूते-चप्पल के भाग रहा था; फिर भी, ये लोग दावा कर रहे हैं कि संस्था के अंदर हमारे ‘कनेक्शन’ हैं. उसे देखकर समर्थ टूट गया और फूट-फूटकर रोने लगा. ट्विशा ने असल में अपने लिए एक ‘रिज़र्वेशन’ करवाया था, लेकिन बाद में उसने खुद ही उसे रद्द कर दिया और उसने मुझे इस फैसले के बारे में बहुत बाद में बताया.

‘मेरा बेटा ड्रग्स नहीं लेता’- गिरिबाला सिंह

सास गिरिबाला सिंह ने ज़ोर देकर कहा, ट्विशा के पिता ने मेरे बेटे पर आरोप लगाया था कि वह ड्रग्स लेता है; लेकिन, यह दावा पूरी तरह से मनगढ़ंत था. बाद में, उसके पिता ने मुझसे माफी भी मांगी. मेरा बेटा ड्रग्स नहीं लेता. इसके उलट, ट्विशा के परिवार के सदस्यों ने हमें नुकसान पहुंचाने के इरादे से हम पर हाथ उठाया, जिससे हमें पुलिस को बुलाना पड़ा.

 उसी दिन, मैंने पुलिस को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें सुरक्षा की गुहार लगाई थी. ट्विशा और समर्थ के बीच कभी कोई अनबन नहीं थी; लेकिन, जब भी वह दिल्ली से लौटती थी, तो उसके बर्ताव में एक अजीब सा बदलाव साफ नज़र आता था. MTP के बाद, ट्विशा ने समर्थ से कहा कि उसे स्पेस चाहिए, और उसके बाद, उसने एक अलग कमरे में सोना शुरू कर दिया.

इस बीच, वकील ने टिप्पणी की, कई सेना के जवान शायद पचास तक अदालत परिसर के अंदर घूम रहे हैं. क्या सेना को इस तरह से नागरिक मामलों में दखल देने की अनुमति है? ये सेना के जवान किसके कहने पर यहां आए हैं? वे बिना किसी आधार के बार-बार लोकायुक्त सत्येंद्र सिंह का नाम ले रहे हैं.

Tags: greater noidaMadhya PradeshTwisha Sharma
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