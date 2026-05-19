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Twisha Sharma: ट्विशा शर्मा केस में ट्विस्ट! आ गई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, लिगेचर बेल्ट ने खोल दिए कई राज़

Twisha Sharma Ligature Report:  ट्विशा शर्मा केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें आरोपी पति समर्थ सिंह के लिए 'लुकआउट नोटिस' जारी किया गया है. इसके अलावा, इस मामले से जुड़ी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में भी अहम जानकारी सामने आई है.

By: Shristi S | Last Updated: May 19, 2026 8:05:11 PM IST

ट्विशा शर्मा केस में ट्विस्ट! आ गई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट
ट्विशा शर्मा केस में ट्विस्ट! आ गई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट


Twisha Sharma Death Case: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है. ट्विशा के परिवार वालों ने उनकी मौत के लिए उनके ससुराल वालों को ज़िम्मेदार ठहराया है, जबकि ससुराल वालों का कहना है कि यह आत्महत्या का मामला है.

अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें आरोपी पति समर्थ सिंह के लिए ‘लुकआउट नोटिस’ जारी किया गया है. इसके अलावा, इस मामले से जुड़ी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में भी अहम जानकारी सामने आई है.

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ट्विशा के परिवार ने गंभीर आरोप लगाए थे

ट्विशा शर्मा नोएडा की रहने वाली थीं. दिसंबर 2025 में, उन्होंने भोपाल के एक वकील समर्थ सिंह से शादी की थी. हालांकि, 12 मई को संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई. ट्विशा के ससुराल वालों ने बताया कि ट्विशा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी; वे उसे तुरंत अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद, ट्विशा के परिवार ने आरोप लगाया कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा था.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में क्या सामने आया?

पुलिस शुरू में ‘लिगेचर’ (फांसी का फंदा बनाने के लिए इस्तेमाल की गई बेल्ट) सौंपने में नाकाम रही थी. पांच दिन बाद ही उन्होंने वह बेल्ट जमा की, जिसका कथित तौर पर आत्महत्या में इस्तेमाल किया गया था. अब लिगेचर रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि आत्महत्या बेल्ट का इस्तेमाल करके फंदा बनाकर की गई थी. इससे एक बात साफ हो जाती है: ट्विशा ने फांसी लगाकर अपनी जान दी.

हालांकि, उन्हें किसी और ने फांसी दी या उन्होंने खुद आत्महत्या की यह एक ऐसा सवाल बना हुआ है जिसका जवाब पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही मिल पाएगा. फिलहाल, पुलिस इस मामले के हर पहलू की गहन और विस्तृत जांच कर रही है.

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया

ट्विशा शर्मा मामले में, ऐसी आशंका है कि आरोपी पति समर्थ सिंह देश छोड़कर भागने की कोशिश कर सकता है. नतीजतन, उसके खिलाफ एक ‘लुकआउट सर्कुलर’ जारी किया गया है. इस समय, पुलिस आरोपी पति की सक्रिय रूप से तलाश कर रही है और इस मामले के संबंध में कई लोगों से पूछताछ कर रही है. पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए छह विशेष टीमें गठित की हैं.

आरोपी समर्थ सिंह के लिए ₹10,000 का इनाम घोषित

पुलिस ने समर्थ सिंह की तलाश तेज कर दी है और इस दौरान कई इलाकों में छापेमारी की है. पुलिस लगातार उसके ठिकाने का पता लगाने की कोशिश कर रही है. समर्थ की अग्रिम जमानत की अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी थी; इसके बाद, पुलिस ने किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए ₹10,000 के इनाम की घोषणा की है जो ऐसी जानकारी देगा जिससे उसकी गिरफ्तारी में मदद मिले.

Tags: bhopalhome-hero-pos-8Madhya PradeshTwisha Sharma
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