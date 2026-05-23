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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ट्विशा शर्मा केस, CJI सूर्यकांत की बेंच करेगी सुनवाई, क्या अब बढ़ जाएंगी सास और पति की मुश्किलें?

Twisha Sharma Case: भोपाल में ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत से जुड़ा हाई-प्रोफाइल मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए, अदालत ने इसे एक गंभीर प्रकृति का मामला माना है.

By: Shristi S | Published: May 23, 2026 10:57:04 PM IST

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ट्विशा शर्मा केस
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ट्विशा शर्मा केस


Twisha Sharma Death Case: भोपाल में ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत से जुड़ा हाई-प्रोफाइल मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. इस मामले का स्वतः संज्ञान (suo motu) लेते हुए, अदालत ने इसे एक गंभीर प्रकृति का मामला माना है. अब इस मामले की सुनवाई 25 मई को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी.

मामले की गंभीरता को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित शीर्षक के तहत suo motu संज्ञान लिया है एक युवती की उसके ससुराल में हुई अप्राकृतिक मौत के मामले में कथित संस्थागत पूर्वाग्रह और प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के संबंध में. इसका अर्थ है कि अदालत ने अपनी मर्ज़ी से और बिना किसी औपचारिक अपील के, इस मामले की जांच शुरू करने और इसकी सुनवाई करने का फैसला किया है.

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MP सरकार ने CBI जांच के आदेश दिए

मामले की गंभीरता को देखते हुए, मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को एक पत्र भेजकर इस मामले में CBI जांच का अनुरोध किया है. इससे पहले, 20 मई को ट्विशा शर्मा के पिता, नव निधि शर्मा, ने कई सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की थी. इस मुलाकात के दौरान, मुख्यमंत्री ने उन्हें निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया था.

ट्विशा के पति, समर्थ सिंह, सात दिन की रिमांड पर भेजे गए

यह ध्यान रखना जरूरी है कि इस हाई-प्रोफाइल मामले में, आरोपी समर्थ सिंह को शनिवार को सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया. जैसे ही भोपाल ज़िला अदालत में सुनवाई शुरू हुई, पुलिस ने आरोपी के लिए सात दिन की रिमांड मांगी. पुलिस ने तर्क दिया कि अपराध स्थल का मुआयना करने, अतिरिक्त सबूत ज़ब्त करने और मामले से जुड़े विस्तृत बयान दर्ज करने के लिए हिरासत ज़रूरी है. पुलिस द्वारा दिए गए तर्कों को स्वीकार करते हुए, अदालत ने सात दिन की पुलिस रिमांड मंज़ूर कर दी.

सास गिरिबाला सिंह अदालत में अपना केस खुद लड़ेंगी

सेवानिवृत्त ज़िला और सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह अब अपनी बहू, ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में अदालत में अपना केस खुद लड़ेंगी. वकील इनोश जॉर्ज कार्लो, जो अब तक उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, मीडिया में उठे एक विवाद के बाद इस मामले से हट गए हैं. नतीजतन, गिरिबाला सिंह ने अदालत के सामने अपना बचाव खुद पेश करने का फैसला किया है. ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के बाद दर्ज किए गए मामले में, गिरिबाला सिंह को दहेज हत्या के आरोपों के तहत आरोपी बनाया गया है.

AIIMS दिल्ली के डॉक्टर करेंगे दूसरा पोस्टमॉर्टम

AIIMS, दिल्ली के फोरेंसिक मेडिसिन विभाग के चार डॉक्टरों की एक टीम को भोपाल भेजा जा रहा है. यह टीम शव की जांच करेगी और दूसरे पोस्टमॉर्टम से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को अंजाम देगी. बताया गया है कि टीम अपनी जांच के निष्कर्ष AIIMS के फोरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉ. सुधीर गुप्ता को सौंपेगी. इसके बाद, डॉ. गुप्ता इन निष्कर्षों का विश्लेषण करेंगे और अंतिम रिपोर्ट तैयार करेंगे.

Tags: bhopalGiribala SinghJustice suryakantSamarth SinghTwisha Sharma
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