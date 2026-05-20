Twisha Sharma postmortem report: ट्विशा शर्मा के साथ क्या हुआ था उस रात? जिस्म पर चोटों के निशान, गले पर गहरा घाव; पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोल दिए राज़

Twisha Sharma postmortem report: इस महीने की शुरुआत में भोपाल में जान गंवाने वाली 33 साल की ट्विशा शर्मा की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है. जिससे पता चला है कि उनकी मौत की वजह ‘लिगेचर से फांसी’ थी, और उनके शरीर पर कई हल्की चोटें भी मिली हैं. यह पोस्टमॉर्टम AIIMS भोपाल के फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी विभाग में किया गया. रिपोर्ट के मुताबिक, शर्मा 12 मई की रात करीब 10:26 बजे अपने घर की छत पर एक जिमनास्टिक रिंग की रस्सी से लटकी हुई मिली थीं. 13 मई को आधी रात के कुछ ही देर बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. डॉक्टरों ने गर्दन के ऊपरी हिस्से के चारों ओर तिरछा बना हुआ, दोहरी लाल रंग की रस्सी का निशान देखा. इसके नीचे की त्वचा सूखी, सख्त थी, और गर्दन के पिछले हिस्से पर यह निशान अधूरा पाया गया.

जिस्म पर खरोंचे और नीले पड़े अंग

रिपोर्ट में दम घुटने के लक्षणों का भी ज़िक्र है, जिनमें चेहरे पर खून का जमाव, कानों और नाखूनों का नीला पड़ना, और दाहिनी आंख में छोटी-छोटी रक्त वाहिकाओं का फटना शामिल है. रस्सी के निशान के साथ-साथ, पोस्टमॉर्टम में शरीर के बाकी हिस्सों पर भी मौत से पहले लगी कई चोटें दर्ज की गईं; इनमें गर्दन के बाईं ओर खरोंचें, बाईं ऊपरी बांह, बाईं कलाई, दाहिनी कलाई और दाहिनी अनामिका उंगली पर चोट के निशान, और सिर के बाईं ओर त्वचा के नीचे 2 cm x 2 cm का चोट का निशान शामिल है.

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मौत से एक हफ्ते पहले गर्भपात

शरीर के अंदरूनी हिस्से की जांच के दौरान, डॉक्टरों को रस्सी के निशान के नीचे के ऊतकों में चोट के दो छोटे-छोटे धब्बे मिले. फेफड़ों में “टार्डियू के धब्बे” (Tardieu’s spots) दिखे, जो आमतौर पर दम घुटने की स्थिति में दिखाई देते हैं; साथ ही दिमाग, फेफड़ों और पेट की परत में भी खून का जमाव देखा गया. रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि गर्भाशय का आकार बढ़ा हुआ था और उसमें लाल-भूरे रंग के मुलायम ऊतक मौजूद थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि गर्भ की परत के कुछ ऊतक अभी भी अंदर ही रह गए थे. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि उनकी मौत से एक हफ्ता पहले ही उनका गर्भपात (MTP) कराया गया था.

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